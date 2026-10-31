"Це здійснення дитячих мрій": зірка "Шахтаря" відреагував на виклик до збірної Бразилії
Вінгер донецького "Шахтаря" Аліссон Сантана поділився емоціями від першого виклику до національної збірної Бразилії. Футболіст назвав це здійсненням дитячої мрії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на коментар Аліссона офіційному сайту ФК "Шахтар".
Виклик до збірної як здійснення дитячої мрії
Вінгер "Шахтаря" розповів, що дуже щасливий та вмотивований після отримання першого виклику до збірної Бразилії. За словами футболіста, потрапити до головної команди країни - мрія, яка супроводжує практично кожного бразильського хлопчика з перших кроків у футболі.
"Це здійснення дитячих мрій! Кожен бразильський хлопчик, який уперше торкається м'яча, мріє зрештою опинитися в головній команді країни", - поділився емоціями гравець.
Водночас Аліссон наголосив, що наразі повністю зосереджений на "Шахтарі". До міжнародної паузи донецькій команді належить провести ще два матчі, у яких вінгер хоче викластися на максимум.
Футболіст розповів, чи очікував на запрошення
Аліссон зазначив, що знав про своє перебування в розширеному списку кандидатів до збірної Бразилії. Однак офіційний виклик усе одно став для нього особливим моментом, адже до останнього не було впевненості, що він отримає запрошення.
"Так, я очікував, сподівався, однак не міг бути впевнений. І я досі не можу в це повірити якоюсь мірою. Тим паче в мить, коли я про це довідався, це здавалося мрією, як сон. Однак навіть якби мене вщипнули, я б не прокинувся - це була мрія наяву", - розповів футболіст.
З ким збірна Бразилії зіграє під час міжнародної паузи
Під час найближчого міжнародного вікна бразильська національна команда проведе два товариські поєдинки. 14 листопада підопічні Карло Анчелотті зустрінуться зі збірною Японії, а 17 листопада зіграють проти Сінгапуру.
Для Аліссона Сантани ці матчі можуть стати першими у складі головної команди Бразилії.
Раніше ми розповідали, що Аліссон відсвяткував виклик до збірної Бразилії, зробивши дубль в матчі проти "Оболоні".