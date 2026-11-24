Де Брюйне назвав "Манчестер Сіті" своїм клубом

Кевін де Брюйне поділився теплими спогадами про "Манчестер Сіті", кольори якого захищав із 2015-го по 2025-й рік. Бельгієць наголосив, що пишається досягненнями, здобутими за час виступів у складі англійського клубу, та зберігає особливі почуття до "містян".

"Я пишаюся тим, чого досяг як футболіст, і, чесно кажучи, "Манчестер Сіті" - це мій клуб. Я люблю власників, ми обговорювали багато питань, не пов’язаних із футболом, я навіть розмовляв із Халдуном аль-Мубараком про те, як придбати клуб. Я відчуваю до цього клубу лише прихильність, і це ніколи не зміниться", - сказав де Брюйне..

Статистика та трофеї бельгійця в Манчестер Сіті

За час виступів у складі "Манчестер Сіті" 35-річний півзахисник провів 422 матчі, у яких забив 108 голів та віддав 177 результативних передач.

Разом із "містянами" де Брюйне завоював 19 трофеїв. Серед них - шість титулів чемпіона Англії та перемога в Лізі чемпіонів.

Де Брюйне зіграє проти колишньої команди

Уже 24 листопада бельгієць матиме можливість зустрітися зі своїм колишнім клубом. У рамках 5-го туру загального етапу Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" прийматиме "Наполі".

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.