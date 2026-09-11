Таблиця коефіцієнтів УЄФА: що змінилося для України після старту "Шахтаря" в ЛЧ

Плюс до скарбнички України

Нічийний результат в Ейндховені приніс у кошик українського футболу додаткові 0.250 бала (плюс 1.500 за вихід до основного раунду). Наразі Україна посідає 23-тє місце в п'ятирічному рейтингу з активом у 24.337 бала.

Відставання від 22-ї Румунії вдалося скоротити до 0.538 очок.

Відрив від найближчого переслідувача – Ізраїлю – зріс до 0.462 бала.

Особливість туру полягає в тому, що серед усіх країн-конкурентів у зоні 20-26 місць лише український клуб зумів набрати очки, тоді як суперники зі Словаччини та Азербайджану зазнали поразок.

Завдання на сезон та наступні виклики

Головною метою для України залишається збереження позиції не нижче 23-го місця. Це дасть змогу чемпіону УПЛ сезону-2027/28 стартувати в Лізі чемпіонів з другого раунду кваліфікації, а не з першого.

Надалі боротьба ускладниться, оскільки в Лізі Європи та Лізі конференцій Україна не має представників, тоді як суперники зможуть набрати додаткові бали.

Свій наступний матч у єврокубках "Шахтар" проведе 14 жовтня проти грецького АЕКа.