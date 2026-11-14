Суперники України з'ясували стосунки в Лізі націй: чим завершився матч Грузії та Угорщини

Угорщина дотиснула Грузію

Поєдинок відбувся 14 листопада у Тбілісі. Господарі намагалися здобути першу перемогу в поточному розіграші турніру, тоді як угорці прагнули закріпитися серед лідерів групи.

У першому таймі команди не змогли відкрити рахунок. Після перерви боротьба тривала, а вирішальні події розгорнулися в заключній частині зустрічі.

На 73-й хвилині захисник господарів Лаша Двалі відправив м'яч у власні ворота, вивівши Угорщину вперед.

А на 85-й хвилині Барнабаш Варга подвоїв перевагу гостей і встановив остаточний рахунок.

Грузія – Угорщина – 0:2

Голи: Двалі, 73 (автогол), Варга, 85.

Український слід у матчі

У складі збірної Грузії виступили два футболісти, добре знайомі українським уболівальникам. Захисник донецького "Шахтаря" Іраклі Азаров та колишній гравець київського "Динамо" Георгій Цітаїшвілі, який раніше представляв юнацькі та молодіжну збірні України, взяли участь у поєдинку проти Угорщини.

Натомість головна зірка грузинської збірної, вінгер французького ПСЖ Хвіча Кварацхелія, пропустив зустріч через травму.

Що означає результат для України

Перед п'ятим туром збірна України посідала третє місце у групі B2 з чотирма очками. Угорщина мала сім балів, Північна Ірландія – вісім, а Грузія – два.

Завдяки перемозі над Грузією угорці збільшили свій доробок до десяти очок і відірвалися від України на шість балів.

Українці ще зберігають шанси піднятися вище в турнірній таблиці, однак для цього їм необхідно перемагати в заключних матчах і розраховувати на втрату очок конкурентами.

Натомість Грузія залишилася з двома очками та продовжить боротьбу за збереження місця у Лізі B.