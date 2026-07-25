"Сороки" втрачають лідера: "Арсенал" погодив контракт із зіркою АПЛ

Позиція клубів та трансферна пропозиція

Попри узгодження умов із самим футболістом, головною перешкодою для завершення угоди залишається непохитна позиція "Ньюкасла". Керівництво "сорок" прагне зберегти бразильця у складі та поки відхиляє пропозиції суперників.

"Арсенал" готує нову офіційну пропозицію в розмірі 70 мільйонів фунтів стерлінгів, раніше усні запити лондонців на суму 55 млн плюс 10 млн у вигляді бонусів були відхилені. Хоча у Лондоні розуміють, що 70 мільйонів може виявитися недостатньо, цей крок має активізувати офіційну стадію переговорів.

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета особисто наполягає на трансфері Гімараєса, вважаючи, що бразилець ідеально підсилить центральну лінію команди, додавши їй балансу, контролю та креативу.

Бажання гравця та статистика

Сам Гімараєс уже повідомив босам "Ньюкасла" про бажання змінити клуб і приєднатися до лондонців, хоча прагне зробити це з повагою до нинішнього клубу. Чинний контракт хавбека з "сороками" розрахований до літа 2028-го року.

Зазначимо, що Бруно Гімараєс виступає за "Ньюкасл" з 2022-го року, зарекомендувавши себе як один із найсильніших півзахисників Англійської Прем'єр-ліги. У складі команди він провів 153 офіційні матчі, відзначившись 30 голами та 26 результативними передачами.