Швидко і влучно: воротар із Другої ліги шокував суперників голом зі своєї половини поля (відео)

Як стався супергол

У поєдинку 2-го туру Другої ліги між київським "Ребелом" та черкаським "Карбоном" глядачі побачили один із найшвидших та найвражаючих голів у історії українського футболу.

Одразу після розіграшу з центра поля гравець господарів віддав пас назад на власного голкіпера. 32-річний Максим Бабійчук потужно вибив м'яч зі своєї половини поля. "Снаряд" пролетів через усе поле, перелетів дезорієнтованого воротаря "Карбона" та затріпотів у сітці.

В офіційному протоколі поєдинку зафіксовано, що гол було забито вже на 12-й секунді зустрічі. Цей результат наблизився до абсолютного рекорду українського футболу – найшвидший гол в історії елітного дивізіону (УПЛ) забив Роман Яремчук у 2016 році, відзначившись за "Олександрію" у ворота "Ворскли" вже на 8-й секунді.

Для самого Бабійчука це вже другий подібний шедевр у кар'єрі – у серпні 2024 року в аматорському чемпіонаті він так само вразив ворота кропивницької "Зірки" зі власної половини поля.

Гольова феєрія у матчі

Попри феноменальний початок та швидку перевагу у два м'ячі (2:0 на 4-й хвилині), київський клуб не зміг утримати позитивний результат. Матч перетворився на справжню гольову перестрілку із 8-ма забитими м'ячами, у якій перемогу з рахунком 5:3 здобули гості з Черкас.

Хто такий Максим Бабійчук

Досвідчений 32-річний голкіпер е вихованцем запорізького футболу. Протягом кар'єри він виступав за такі відомі клуби, як запорізький "Металург", "Буковина" з Чернівців, рівненський "Верес" та вінницька "Нива". У 2014 році викликався до юнацької збірної України U-20.