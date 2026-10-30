Шедеври від Аліссона: "Шахтар" дотиснув "Оболонь" на старті туру УПЛ (відео)

УПЛ, 11-й тур

"Шахтар" – "Оболонь" – 2:0

Голи: Аліссон, 71, 85

Насичена оборона "Оболоні"

Поєдинок у Львові розпочався з прогнозованого тиску "Шахтаря", який намагався швидко знайти вільні зони у щільних захисних редутах "Оболоні". Кияни закрилися в глибокому захисті, змушуючи підопічних Арда Турана шукати нестандартні рішення.

У першому таймі "гірники" створили кілька гострих мотивів. Зокрема, на 16-й хвилині Лассіна Траоре після пасу Ізакі вийшов на ударну позицію та пробив у поперечину. "Оболонь" намагалася відповідати контратаками, проте наприкінці першої половини зустрічі гості зазнали втрати: через травму поле на ношах залишив Олександр Суханов, замість якого вийшов Денис Устименко. На перерву команди пішли за нулів на табло.

Переміжні удари Аліссона

Після перерви малюнок гри не змінився: "Шахтар" продовжував тиснути. На 71-й хвилині після розіграшу кутового з правого флангу Невертон віддав м'яч на Аліссона, який вийшов на заміну. Бразилець закрутив м'яч із правого кута штрафного майданчика у дальній кут так, що той опинився в сітці – 1:0.

Надалі "Шахтар" намагався остаточно зняти питання про переможця. На 85-й хвилині все той же Аліссон ефектно змістився з правого флангу та завдав розкішного дальнього удару в правий нижній кут – 2:0.

Кияни намагалися відповісти наприкінці зустрічі, і на 90-й хвилині Дмитро Різник здійснив суперсейв, дотягнувшись під поперечиною до небезпечного дальнього удару Ігоря Мединського. У підсумку впевнена перемога приносить "гірникам" заслужені три очки в чемпіонаті.