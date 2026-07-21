"Шахтар" досягнув прогресу у перемовинах із "Дженоа", – Романо

Що відомо про трансфер Маттурро

Проблема у центрі захисту для "Шахтаря" не є чимось новим: команда давно шукає центрального захисника. Основною парою центрбеків у донецькій команді залишаються Валерій Бондар та Микола Матвієнко, яких періодично підміняє Марлон Сантос.

Фабріціо Романо стверджує, що "гірники" мають хороший прогрес у перемовинах із "Дженоа" стосовно переходу Алана Маттурро.

"Шахтар" Донецьк має прогрес у переговорах щодо підписання Алана Матурро як нового центрального захисника з "Дженоа". Мова йде про оренду з опцією викупу, переговори тривають", – написав Романо.

Хто такий Алан Маттурро

Контракт із "Дженоа" уругваєць підписав ще у 2023 році, але за три роки у команді зіграв лише 21 матч. Минулий сезон Маттурро провів в іспанському "Леванте" на правах оренди.

В активі футболіста також 15 матчів за молодіжну збірну Уругваю U-20. Однак дебюту за національну команду у нього поки що не було.