"Шахтар" на дні після матчу з АЕКом: результат в Юнацькій лізі УЄФА

Юнацька ліга УЄФА. Основний етап, 2-й тур

"Шахтар" U-19 – АЕК U-19 – 1:2

Голи: Тютюнов, 66 – Філіппіадіс, 19, Аргіріу, 52.

Як пройшов матч

Грецька команда відкрила рахунок на 19-й хвилині. Після подачі Анастасіоса Аманатідіса з кутового захисник АЕКа Атанасіос Філіппіадіс переправив м'яч у ворота донеччан.

На початку другого тайму гості збільшили перевагу. На 52-й хвилині АЕК перехопив м'яч у центрі поля після втрати Владислава Тютюнова. Грігоріос Гольфінос віддав передачу на Аргіріса Аргіріу, який точним ударом у нижній лівий кут зробив рахунок 2:0.

"Шахтар" скоротив відставання на 66-й хвилині. Відзначився Тютюнов після асисту Олександра Чорненького. Але попри спроби відігратися, донеччани не змогли зрівняти рахунок. Зустріч завершилася перемогою грецького колективу з рахунком 2:1.

Турнірне становище та наступний матч

Для юнацької команди "гірників" це вже друга поразка в поточному розіграші турніру. У першому турі донеччани поступилися нідерландському ПСВ із мінімальним рахунком 0:1.

Після двох зіграних матчів "Шахтар" U-19 не набрав жодного очка та перебуває на 33-й позиції в турнірній таблиці.

У третьому турі основного етапу Юнацької ліги УЄФА донеччани зіграють проти міланського "Інтера". Поєдинок відбудеться в середу, 21 жовтня, і розпочнеться о 17:00 за київським часом.