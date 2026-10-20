"Сабах" нав'язав боротьбу "Боруссії", "Фенербахче" втратив перемогу: результати ЛЧ

"Боруссія" насилу здолала азербайджанців

Головним героєм матчу для німців став Серу Гірассі. Нападник відзначився на початку кожного з таймів - цього виявилося достатньо для перемоги.

Проте гол Маккарті на 39-й хвилині та тиск від господарів наприкінці тайму призвели до того, що спокійною перемогою на класі результат цієї зустрічі для "Боруссії" назвати важко.

"Сабах" Баку - "Боруссія" Дортмунд - 1:2 (1:1, 0:1)

Голи: Гірассі, 10, 53 - Маккарті, 39.

"Фенербахче" втратив перевагу

Турки забезпечили, здавалось, потрібний результат завдяки двом швидким голам - на 4-й хвилині голом відзначився Огуз Айдин, а на 11-й - Мейсон Грінвуд. Втім, вже за чотири хвилини "Славія" відіграла один гол зусиллями Лукаша Провода.

А вже на останній хвилині основного часу Павел Кацор приніс чехам нічию.

"Фенербахче" - "Славія" Прага - 2:2 (2:1, 0:1)

Голи: Айдин, 4, Грінвуд, 11 - Провод, 15, Кацор, 90.