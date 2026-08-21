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Футбол 21 серпня 2026, 09:28

Рекордний трансфер: "Тоттенгем" узгодив трансфер вінгера "Манчестер Сіті" за 99 млн євро

Бразильський футболіст стане частиною лондонського клубу до 2032 року
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Бразилець захищає кольолри "Сіті" з 2024 року (Фото: savinho, Instagram)
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Лондонський "Тоттенгем" та "Манчестер Сіті" досягли принципової згоди щодо трансферу 22-річного бразильського лівого вінгера Савіньйо

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Globo Esporte.

Фінансові деталі та новий рекорд "Манчестер Сіті"

За інформацією джерела, загальна вартість угоди складе 93,5 млн євро гарантованої виплати плюс 5,7 млн євро у вигляді бонусів (сумарно понад 99 млн євро). Гравець найближчим часом має вилетіти до Лондона для проходження медогляду перед офіційним підписанням контракту.

Цей перехід стане рекордним продажем у всій історії "Манчестер Сіті". Раніше найдорожчим відходом з клубу залишався трансфер аргентинського нападника Хуліана Альвареса до мадридського "Атлетіко" у серпні 2024-го року за 75 млн євро.

Торги за Мармуша та статистика Савіньйо

Паралельно з трансфером Савіньйо "Тоттенгем" перебуває на просунутій стадії перемовин щодо переходу нападника "Манчестер Сіті" Омара Мармуша. Загальний пакет подвійного трансферу двох гравців оцінюється приблизно у 151 млн євро.

Варто зазначити, що Савіньйо приєднався до "містян" у липні 2024-го року із французького "Труа". Його контракт із "Сіті" розрахований до 2031-го року.

У минулому сезоні вінгер відзначився 4 голами та 2 асистами у 36 матчах у всіх турнірах за клуб.

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