Ребров сам створив зайвий привід для критики

Відверто кажучи, для мене це не було новиною. Я знав це і раніше. Навіть не впевнений, що це свіже відео, хоча це взагалі не грає особливої ролі. Я читав достатньо багато коментарів стосовно цього і реакції були різними. Хтось казав про те, що Березуцький висловив свою позицію на початку повномасштабного вторгнення росіян. Потім переїхав жити до Європи, у нього там якісь проблеми і так далі.

Але! Він нещодавно тренував команду "Урал". Виходить, що вже ніяких проблем вже немає. Що ця людина адаптувалася до поточної ситуації, знайшла спільну мову з цим гітлерівським режимом (інакше назвати його не можу).

Ви знаєте, я теж люблю грати в падл. Є одне питання: а чому не знайти іншого партнера для гри в падл? Невже в Іспанії чи в тому місці, де ви знаходитеся, не можна знайти людей, які грають в падл на вашому рівні?

Якщо брати професійні якості Сергія Станіславовича, то я з величезною повагою до нього ставлюся і вважаю його одним з найкращих тренерів в історії українського футболу епохи Незалежності. Але чому? Навіщо створювати зайвий привід для таких розмов?

Ну це ж легенда українського футболу. Після Андрія Шевченка це другий найкращий форвард в нашій історії. Я не розумію, навіщо це було робити.

Ви – віцепрезидент Української Асоціації футболу. Ви були нещодавно головним тренером збірної. Ми всі розуміємо: Україна знаходиться в стані війни, для всіх це однозначно. Одне питання: навіщо? Я теж граю в падл і у мене немає рашистів в моїй команді.

Опубліковано зі згоди автора.