Повернення до "ткачів": "Ліон" відновив переговори щодо трансферу Романа Яремчука

Фінансові труднощі та історія переговорів

Роман Яремчук уже захищав кольори французького гранда у другій частині минулої кампанії, виступаючи на правах оренди. По завершенню терміну угоди "Ліон" не став автоматично активувати опцію викупу українця, яка становила 5 мільйонів євро.

Проте якісна гра нападника змусила керівництво "ткачів" намагатися повернути гравця. На початку червня французька сторона відновила переговори з "Олімпіакосом". Клуб з Ліги 1 не готовий платити повну суму одразу через фінансові труднощі, тому наразі намагається знайти альтернативне, прийнятне для всіх сторін компромісне рішення щодо структури виплат.

Статистика Яремчука у минулому сезоні

Протягом сезону-2025/26 ігрова кар'єра українця розділилася на два кардинально різні етапи. У складі "Олімпіакоса" (перша половина сезону) Роман не мав стабільного місця в основі - провів 16 поєдинків у всіх турнірах та відзначився 4 забитими м'ячами.

У складі «Ліона» (друга половина сезону в оренді) Яремчук швидко адаптувався і продемонстрував високу ефективність, зігравши 14 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 1 результативну передачу.

"Ліон" за підсумками минулого сезону фінішував на високій четвертій сходинці у турнірній таблиці Ліги 1, завдяки чому здобув право поборотися за вихід до групового етапу Ліги чемпіонів через сито кваліфікації.

Новий внутрішній сезон для "ткачів" стартує вже 22 серпня поєдинком проти "Тулузи", і тренерський штаб сподівається підсилити атакувальну лінію українцем до цієї дати.