Потрібна нормальна пропозиція: легенда "Динамо" може повернутися до тренерської роботи

Готовність до нових викликів

Останнім клубом у тренерській кар'єрі Дем'яненка була словацька "Нітра", яку він залишив у квітні 2020-го року. Попри тривалу паузу в професійному футболі, наставник залишає двері відкритими для нових проектів - як в Україні, так і за кордоном.

"У житті все буває. Ніколи не кажи "ніколи"… Тим паче, в мене є диплом УЄФА категорії "А", я його нещодавно продовжив. Головне, щоб нормальна пропозиція була, щоб не мучитися з командою, щоб стояли якісь завдання", - заявив фахівець.

Філософія та мотивація

Дем'яненко наголосив, що для нього вирішальним фактором є наявність чіткої мети у команди. На думку фахівця, робота без конкретних завдань позбавляє процес драйву та знижує вимоги до гравців.

За словами тренера, лише чітко поставлені завдання здатні заводити як самого наставника, так і його підопічних для руху вперед.

Оцінюючи сучасні тенденції, Дем'яненко згадав вислів легендарного Валерія Лобановського про те, що "футбол не стоїть на місці, він іде вперед, як і життя", зазначивши, що повністю поділяє цю філософію.