Помер легендарний англійський футболіст: що стало причиною

Що відомо про смерть Кевіна Кігана

76-річний колишній футболіст та тренер останніми роками боровся із онкологічним захворюванням. У січні цього року родина Кігана повідомила, що у Кевіна виявлено 4 стадію раку.

Сім'я легендарного футболіста вже випустила заяву, у якій попросила поважати їхнє право на приватність та подякувала усім за слова підтримки.

"З величезним сумом повідомляємо, що Кевін Кіган помер у віці 75 років. Колишній гравець і менеджер збірної Англії боровся з раком і перебував разом дружиною та доньками в останні хвилини свого життя. Кевін, дворазовий володар "Золотого м’яча", був дуже люблячим чоловіком, батьком і дідусем. Родина хотіла б подякувати неймовірній медичній команді Кевіна за всю їхню підтримку. Це надзвичайно важкий час, і вони просять про повагу їхнього права на приватність", – йдеться у заяві.

Чим відомий Кевін Кіган

За свою кар'єру Кіган зіграв 750 матчів на професійному рівні. ВІн був легендою "Ліверпуля", якому віддав шість років професійного життя: з 1971 по 1977 роки. Далі Кіган вирушив до Німеччини, де виступав за "Гамбург". Саме в статусі гравця цього клубу Кевін двічі поспіль вигравав Золотий м'яч: у 1978 та 1979 роках.

Як гравець, Кіган вигравав Лігу чемпіонів (1977) та двічі – Кубок УЄФА (1973, 1976).

Після завершення ігрової кар'єри Кевін Кіган працював головним тренером. Він очолював "Ньюкасл" (1992 - 1997), "Фулгем" (1997 - 1999), збірну Англії (1999-2000), "Манчестер Сіті" (2001 - 2005) та "Ньюкасл" (2008).