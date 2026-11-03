"Полісся" оголосило про відставку Хацкевича

Що змінилося у "Поліссі"

Як повідомила пресслужба житомирського клубу, нову управлінську структуру формують з урахуванням практик провідних європейських клубів.

Створення Наглядової ради має посилити взаємодію між ключовими напрямами роботи, покращити внутрішню комунікацію та забезпечити своєчасне й узгоджене ухвалення рішень.

У межах цих змін посаду віцепрезидента, яку обіймав Хацкевич, у новій моделі управління не передбачено. У зв'язку з цим колишній футболіст і тренер залишає житомирський клуб.

Кар'єра Олександра Хацкевича

Як футболіст, Хацкевич приїхав до України в 1996 році – разом із Валентином Белькевичем він прийшов до київського "Динамо". За столичний клуб Хацкевич грав до 2004 року, після чого продожив ігрову кар'єру в китайському "Тяньцзинь Теда".

Ігрову кар'єру Хацкевич завершив у 2007, виступаючи за мінське "Динамо". Там же розпочав тренувати. У 2010 Олександр Хацкевич став асистентом головного тренера київського "Динамо", а з 2014 по 2016 тренував національну збірну Білорусі.

У 2017 очолив київське "Динамо", з яким працював два роки. До "Полісся" Хацкевич долучився рік тому, влітку 2025-го.