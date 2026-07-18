"Полісся" оголосило про підписання чергового новачка: він має досвід в УПЛ

Деталі угоди "Полісся" із Араухо

Контракт із 23-річним футболістом підписано терміном на три роки. Опорний півзахисник обрав собі 22-й ігровий номер.

Минулого сезону Араухо виступав у складі криворізького "Кривбасу". В УПЛ венесуелець відіграв 26 матчів, забитими м'ячами не відзначився.

У березні Араухо дебютував за національну збірну Венесуели, відігравши повний матч проти збірної Тринідаду і Тобаго.

Трансферна кампанія "Полісся"

Житомирський клуб активно працював на трансферному ринку. "Полісся" підписало повноцінний контракт із голкіпером Георгієм Бущаном та півзахисником Максимом Брагару. Також команда підсилилася ганським опорним півзахисником Аборгою Вінсом. А ще гравцем житомирського клубу став кабо-вердійський півзахисник Леандро Андраде.

Водночас, "Полісся" залишили Олексій Гуцуляк, Лукас Тейлор, Томер Йосефі, Сергій Корнійчук та Богдан Лєднєв.

Коли починається сезон для "Полісся"

Свій перший офіційний матч у новому сезоні команда Руслана Ротаня зіграє 23 липня в рамках 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Номінально домашній матч "Полісся" проведе у Словаччині, на стадіоні в Кошице.

Матч-відповідь на данському стадіоні "Паркен" відбудеться 30 липня.