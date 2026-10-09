Після провалу в Лізі націй: збірна Туреччини звільнила головного тренера

Провальний старт в Лізі націй

Остаточним ударом для італійського фахівця стала невдала серія у Лізі націй. У перших чотирьох матчах елітного дивізіону Туреччина не здобула жодного очка.

Команда Монтелли поступилася:

Франції - 0:1;

Італії - 1:4;

Бельгії - 0:3;

Італії - 1:3.

За підсумками чотирьох турів турецька збірна посіла останнє місце у групі A1. Після цього керівництво федерації вирішило завершити співпрацю з тренером, хоча в червні 2025-го року його контракт продовжили до завершення Євро-2028.

Чим запам’ятався Монтелла у збірній Туреччини

Монтелла очолив національну команду у вересні 2023-го року, змінивши Штефана Кунца. Під його керівництвом турки успішно пройшли кваліфікацію на Євро-2024, а на самому турнірі дісталися чвертьфіналу, де поступилися Нідерландам із рахунком 1:2.

Згодом італієць допоміг збірній підвищитися до дивізіону A Ліги націй і вивів її на чемпіонат світу-2026 - уперше за 24 роки.

Однак на мундіалі Туреччина не змогла подолати груповий етап. Команда програла Австралії (0:2) та Парагваю (0:1), а в заключному матчі перемогла США (3:2).

Загалом під керівництвом Монтелли турецька збірна провела 40 матчів: здобула 21 перемогу, п’ять разів зіграла внічию та зазнала 14 поразок.

Арда Туран - головний претендент на посаду

Серед кандидатів на заміну Монтеллі турецькі ЗМІ називали Арду Турана, який нині працює головним тренером донецького "Шахтаря". Тепер же інформацію про це поширив і авторитетній інсайдер Ніколо Скіра

У минулому Туран був одним із найвідоміших футболістів Туреччини, виступав за "Атлетіко" та Барселону, а також грав за національну збірну.