Перестрілка в УПЛ: "Колос" у видовищному матчі вирвав дебютну перемогу в сезоні проти "Кудрівки" (відео)
У поєдинку 7-го туру української Прем’єр-Ліги на рівненському стадіоні "Авангард" зустрілися команди, які досі не відчували смаку перемог у поточному розіграші чемпіонату - "Кудрівка" та ковалівський "Колос".
Про те, як завершилося протистояння – повідомляє Sport RBC.UA.
УПЛ, 7-й тур
"Кудрівка" – "Колос" – 2:3
Голи: Смирний, 19, 62 – Демченко, 31, Хрипчук, 36, Ндукве, 55
Гольові гойдалки у першому таймі
Гра розпочалася на зустрічних курсах, а вже на 19-й хвилині номінальні господарі поля відкрили рахунок: після розіграшу стандарту Євген Смирний замкнув передачу на дальній стійці. Проте "Колос" швидко відповів – на 31-й хвилині Олександр Демченко ударом головою зрівняв цифри на табло після навісу Антона Салабая.
Ситуація для "Кудрівки" ускладнилася на 36-й хвилині, коли ще один стандарт приніс успіх гостям: Данііл Хрипчук перестрибнув опонентів і вивів ковалівців уперед.
На хід гри також вплинула повітряна тривога, через яку зустріч доводилося тимчасово переривати у першому таймі.
Драматична розв'язка після перерви
У другому таймі гольова феєрія продовжилася. На 55-й хвилині Денис Ндукве скористався прострілом Арінальдо Ррапая і з гострого кута поцілив у ворота, зробивши рахунок 1:3.
"Кудрівка" не здалася: на 62-й хвилині Смирний оформив дубль, ефектно пробивши після пасу Дениса Світюхи – м'яч від попереччини залетів у сітку.
У кінцівці матчу "Колос" міг знімати всі питання щодо переможця, але Салабай з меж воротарської дивом не влучив у порожній кут. Попри фінальний штурм господарів, ковалівці втримали переможний рахунок 2:3 та здобули свої перші три очки в сезоні УПЛ.
У підсумку "Колос" набрав 5 очок і посідає 12-те місце в турнірній таблиці. "Кудрівка "ж залишається на дні з 2 балами.