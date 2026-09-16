Перемога на характері: "Карпати" двічі відігрались проти "Колоса" в 1/16 фінала Кубка України

Перебіг матчу

Ковалівці скористались перевагою домашнього поля, і вже на 8-й хвилині відкрили рахунок. "Карпати" зрештою змогли зрівняти рахунок, але під самісіньку кінцівку першого тайма Ндукве знову вивів "Колос" вперед.

На жаль для господарів, в другому таймі забивали лише "Карпати". Чачуа вже на старті другої половини зрівняв рахунок. А за 20 хвилин Вантух приніс команді Франа Фернандеса перемогу.

Кубок України-2026/27. 1/16 фіналу

"Колос" - "Карпати" - 2:3 (2:1, 0:2)

Голи: Салабай, 8, Ндукве, 45+2 - Бабогло, 32, Чачуа, 47, Вантух, 68.

Наступні матчі та учасники 1/8 фіналу

Завершальні матчі 1/16 фіналу Кубка пройдуть сьогодні, 16 вересня, та у четвер, 17 вересня.

Так, у середу стапнуть відомі переможці пар "Прикарпаття" - "Харків", "Куликів-Білка" - "Верес" та "Буковина" - ЛНЗ.

А вже завтра відбудеться ще два матчі - "Тростянець" прийматиме "Чернігів", а "Вільхівці" - "Шахтар".

Наразі до наступної стадії вже пройшли "Кривбас", "Металіст", "Епіцентр", "Олександрія", "Новий Розділ", "Лівий Берег", "Зоря", "Полісся", "Динамо" та "Карпати".