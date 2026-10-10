Найшвидший гол в історії Бундесліги: "Баварія" двічі рятувалася від поразки

Рекорд Бундесліги після помилки Ноєра

Господарі шокували фаворита вже на перших секундах зустрічі. Мануель Ноєр невдало обробив м'яч, чим скористався Робін Фелльгауер. Футболіст "Аугсбурга" випередив голкіпера та відправив м'яч у порожні ворота.

Гол було забито через 8,37 секунди після початку матчу. Це новий рекорд найшвидшого взяття воріт в історії Бундесліги.

Після невдалого старту "Баварія" заволоділа ініціативою та почала створювати моменти біля воріт суперника. Наприкінці першого тайму Гаррі Кейн влучив у поперечину, однак до перерви мюнхенцям так і не вдалося зрівняти рахунок.

Чотири скасовані голи та драматична кінцівка

На початку другого тайму Луїс Діас відправив м'яч у сітку, але після перегляду VAR взяття воріт скасували через офсайд.

На 55-й хвилині гості все ж відновили рівновагу. Гаррі Кейн віддав передачу Ісмаелю Саїбарі, який точно пробив із меж штрафного майданчика.

Утім, уже на 64-й хвилині "Аугсбург" знову вийшов уперед. Ноєр відбив удар Кальвіна Бракельманна, проте Родрігу Рібейру першим опинився на добиванні та переправив м'яч у ворота.

"Баварія" продовжила атакувати, але ще два голи мюнхенців не зарахували через положення поза грою.

На 80-й хвилині гостям удруге вдалося відігратися. Кейн виконав передачу з лівого флангу, а Натаніель Браун, який вийшов на заміну, завершив атаку точним ударом.

Наприкінці зустрічі Серж Гнабрі влучив у стійку, а вже в компенсований час відправив м'яч у ворота. Проте й цей гол арбітри скасували через офсайд.

Таким чином, "Баварія" вдруге в сезоні втратила очки в чемпіонаті Німеччини та після п'яти турів має 11 балів.

"Аугсбург" – "Баварія" – 2:2 (1:0)