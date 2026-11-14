Мінус три футболіста: Україна визначила заявку на матч із Північною Ірландією

Хто не потрапив до заявки України

На матч проти Північної Ірландії тренерський штаб збірної України не включив захисника Валерія Бондаря, півзахисника Миколу Шапаренка та вінгера Олександра Назаренка.

Напередодні зустрічі Андреа Мальдера повідомляв, що Шапаренко пропустить гру через погане самопочуття, а Бондар - через втому.

Загалом до заявки національної команди увійшли 23 футболісти.

Повна заявка збірної України:

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Захисники: Микола Матвієнко ("Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва - "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва - "Шахтар"), Олександр Андрієвський ("Полісся"), Іван Варфоломєєв ("Лінкольн", Англія), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан).

Нападники: Ігор Краснопір ("Полісся"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Владислав Ванат ("Жирона", Іспанія), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

Україна бореться за покращення турнірного становища

У чотирьох попередніх матчах Ліги націй сезону-2026/27 збірна України набрала чотири очки.

На старті турніру "синьо-жовті" мінімально перемогли Угорщину (1:0), а згодом зіграли внічию з Грузією (0:0). Після цього українці зазнали розгромної поразки від Північної Ірландії (0:3), а в матчі-відповіді поступилися угорцям (1:2).

Наступний поєдинок проти Північної Ірландії відбудеться в суботу, 14 листопада. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.