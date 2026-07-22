"Ми рік йшли до цієї мети": Ротань – про матч із "Копенгагеном"
Головний тренер "Полісся" Руслан Ротань на передматчевій пресконференції напередодні гри Ліги конференцій із "Копенгагеном" відзначив, що минулорічні матчі проти "Фіорентини" в психологічному сенсі допомогли його команді.
Про це повідомляє Sport RBC.UA Із посиланням на офіційний сайт "Полісся".
Що сказав Руслан Ротань
Головний тренер бронзового призера УПЛ відзначив, що його тренерський штаб аналізував не лише контрольні матчі "Копенгагена" у поточне міжсезоння, а й офіційні матчі у попередньому сезоні.
"Ми бачили не тільки товариські поєдинки "Копенгагена", ми бачили й ігри при цьому тренері в чемпіонаті. Дуже цілісна команда. Якщо зробити висновок по команді "Копенгаген", звісно, це команда рівня Ліги чемпіонів, групового етапу Ліги Європи, з досвідом гри в єврокубках і з дуже класними гравцями", – відзначив Ротань.
Наставник "Полісся" нагадав про високу мотивацію, яку мають його підопічні. А минулорічна єврокубкова кампанія, на переконання фахівця, має допомогти команді у поточному розіграші.
"Ми рік йшли до цієї мети, йшли і віддавали всі сили, зайняли третє місце в чемпіонаті, попали в єврокубки. Нам не потрібно дивитися на цю команду як "о, це ж Копенгаген!", тому що в тому сезоні ми таким чином дивилися на "Фіорентину": "Фіорентина" – фіналіст Ліги конференцій, шансів немає. Як немає? Ми отримали якраз з "Фіорентиною" досвід, який нам дасть змогу з такими командами, як "Копенгаген", бути впевненими в собі в першу чергу і вже від своєї гри відштовхуватись", – сказав Руслан Ротань.
Як "Копенгаген" завершив минулий сезон
Минулий сезон "Копенгаген" провів невдало: команда посіла сьоме місце, але змогла виграти плей-оф за право грати у Лізі конференцій. У фінальному матчі столичний клуб подужав "Брондбю".
Матч "Полісся" – "Копенгаген" відбудеться у словацькому Кошице 23 липня о 21:00 за київським часом.
А ще, Sport RBC.UA записав ексклюзивне інтерв'ю з нападником "Полісся" Олександром Філіпповим, який розповів про підготовку до "Копенгагена", літнє міжсезоння та як змінилося "Полісся" за останній рік.