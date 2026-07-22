"Ми рік йшли до цієї мети": Ротань – про матч із "Копенгагеном"

Що сказав Руслан Ротань

Головний тренер бронзового призера УПЛ відзначив, що його тренерський штаб аналізував не лише контрольні матчі "Копенгагена" у поточне міжсезоння, а й офіційні матчі у попередньому сезоні.

"Ми бачили не тільки товариські поєдинки "Копенгагена", ми бачили й ігри при цьому тренері в чемпіонаті. Дуже цілісна команда. Якщо зробити висновок по команді "Копенгаген", звісно, це команда рівня Ліги чемпіонів, групового етапу Ліги Європи, з досвідом гри в єврокубках і з дуже класними гравцями", – відзначив Ротань.

Наставник "Полісся" нагадав про високу мотивацію, яку мають його підопічні. А минулорічна єврокубкова кампанія, на переконання фахівця, має допомогти команді у поточному розіграші.

"Ми рік йшли до цієї мети, йшли і віддавали всі сили, зайняли третє місце в чемпіонаті, попали в єврокубки. Нам не потрібно дивитися на цю команду як "о, це ж Копенгаген!", тому що в тому сезоні ми таким чином дивилися на "Фіорентину": "Фіорентина" – фіналіст Ліги конференцій, шансів немає. Як немає? Ми отримали якраз з "Фіорентиною" досвід, який нам дасть змогу з такими командами, як "Копенгаген", бути впевненими в собі в першу чергу і вже від своєї гри відштовхуватись", – сказав Руслан Ротань.

Як "Копенгаген" завершив минулий сезон

Минулий сезон "Копенгаген" провів невдало: команда посіла сьоме місце, але змогла виграти плей-оф за право грати у Лізі конференцій. У фінальному матчі столичний клуб подужав "Брондбю".

Матч "Полісся" – "Копенгаген" відбудеться у словацькому Кошице 23 липня о 21:00 за київським часом.