"Мені час перегорнути сторінку": скандальний легіонер "Полісся" здивував заявою

Що написав Макуана

23-річний футболіст подякував керівництву, тренерському штабу, партнерам по команді та фанатам за час, проведений у житомирському колективі.

"Мені час перегорнути сторінку. Я віддавався всією душею протягом трьох років у цьому клубі, який назавжди займатиме особливе місце в моєму серці. Величезне спасибі керівництву, персоналу, тренеру та всім моїм товаришам по команді за їхню довіру, їхню наполегливу працю та спогади, що залишилися в роздягальні. А вам, вболівальники: дякую від щирого серця за вашу непохитну підтримку, як у переможних, так і у важкі часи. Ви – душа цього клубу, і носити цю футболку перед вами було величезною честю. Бажаю вам усього найкращого в майбутньому", – написав Макуана.

Ситуація гравця в "Поліссі"

Офіційно угода гравця збірної Республіки Конго з "Поліссям" залишається чинною до 30 червня 2028 року.

Водночас головний тренер "вовків" Руслан Ротань не розраховує на виконавця у першій команді. Ще влітку футболіста перевели до складу "Полісся-2".

Кар'єра Макуани в УПЛ

Бені Макуана перейшов до "Полісся" перед сезоном-2023/24 із французького "Монпельє" за 250 тисяч євро. Попри яскравий дебют в Україні, подальшу кар'єру гравця супроводжували дисциплінарні проблеми та невдалі оренди.

На початку 2025 року легіонер уже робив схожу заяву про прощання з "Поліссям", що спричинило суперечку з керівництвом. Другу половину сезону-2024/25 він провів в оренді у черкаському ЛНЗ, проте через порушення режиму та конфлікти з тренерами зіграв лише 6 матчів (1 гол).

Перед поточним сезоном гравець вирушив в оренду до чеського "Яблонця", але через затяжні візові та документальні проблеми не провів там жодного офіційного поєдинку.

Загалом у складі першої команди "Полісся" Макуана зіграв 27 матчів, забивши 4 голи та віддавши 3 результативні передачі. Наразі портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість 23-річного футболіста у 200 тисяч євро.