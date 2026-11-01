Матч "Лівий Берег" – "Буковина" в УПЛ не змогли дограти навіть з другої спроби

Що відомо про матч

Поєдинок 11-го туру чемпіонату УПЛ-2026/27 розпочався у суботу, 31 жовтня. Перша половина зустрічі проходила за переваги гостей: на 23-й хвилині Віталій Груша вивів "Буковину" вперед – 1:0.

Однак перед самим початком другого тайму гру довелося терміново зупинити через загрозу повітряної атаки. Оскільки тривога виявилася затяжною, офіційні особи вирішили перенести догравання на неділю, 1 листопада, об 12:00.

Коли команди дограють

Втім, розпочати другий тайм у запланований час 1 листопада так і не вдалося. Через безпекову ситуацію команди не змогли вийти на поле у призначену годину.

У зв'язку з цим було ухвалене рішення перенести завершення поєдинку на більш пізній термін. Точну дату та час проведення другого тайму між "Лівим Берегом" та "Буковиною" додатково визначить Дирекція УПЛ.