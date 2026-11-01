Матч "Лівий Берег" – "Буковина" в УПЛ не змогли дограти навіть з другої спроби
Матч 11-го туру української Прем'єр-ліги між київським "Лівим Берегом" та чернівецькою "Буковиною" так і не вдалося завершити. Повторна спроба провести другий тайм зазнала невдачі через безперервні повітряні тривоги.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.
Що відомо про матч
Поєдинок 11-го туру чемпіонату УПЛ-2026/27 розпочався у суботу, 31 жовтня. Перша половина зустрічі проходила за переваги гостей: на 23-й хвилині Віталій Груша вивів "Буковину" вперед – 1:0.
Однак перед самим початком другого тайму гру довелося терміново зупинити через загрозу повітряної атаки. Оскільки тривога виявилася затяжною, офіційні особи вирішили перенести догравання на неділю, 1 листопада, об 12:00.
Коли команди дограють
Втім, розпочати другий тайм у запланований час 1 листопада так і не вдалося. Через безпекову ситуацію команди не змогли вийти на поле у призначену годину.
У зв'язку з цим було ухвалене рішення перенести завершення поєдинку на більш пізній термін. Точну дату та час проведення другого тайму між "Лівим Берегом" та "Буковиною" додатково визначить Дирекція УПЛ.
Sport RBC.UA підготував детальний анонс усіх матчів 11-го туру чемпіонату України.