Хто опинився поза списком

До списку гравців на матч шостого туру не потрапили троє футболістів. Поза заявкою залишилися півзахисники Олександр Андрієвський та Іван Варфоломєєв, а також нападник Владислав Ванат.

Загалом Мальдера включив до переліку 23 виконавців: трьох воротарів, восьмеро захисників, стільки ж півзахисників та чотирьох нападників.

Заявка збірної України на матч проти Грузії

Воротарі: Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків").

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія), Дмитро Різник ("Шахтар"), Георгій Єрмаков ("Харків"). Захисники: Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія).

Микола Матвієнко, Валерій Бондар (обидва – "Шахтар"), Едуард Сарапій, Борис Крушинський (обидва – "Полісся"), Ілля Крупський ("Харків"), Тарас Михавко ("Динамо"), Ілля Забарний (ПСЖ, Франція), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія). Півзахисники: Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан), Микола Шапаренко ("Динамо").

Олег Очеретько, Єгор Назарина (обидва – "Шахтар"), Олександр Назаренко ("Полісся"), Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія), Георгій Судаков ("Бенфіка", Португалія), Геннадій Синчук ("Монреаль", Канада), Олексій Кащук ("Карабах", Азербайджан), Микола Шапаренко ("Динамо"). Нападники: Ігор Краснопір ("Полісся"), Данило Сікан ("Андерлехт", Бельгія), Роман Яремчук ("Олімпіакос", Греція), Артем Довбик ("Болонья", Італія).

Турнірні розклади та ціна матчу

Поєдинок 6-го туру Ліги націй-2026/27 відбудеться у вівторок, 17 листопада, на стадіоні "Kosicka fotbalova arena" у словацькому місті Кошице, який є номінально домашньою ареною для української команди. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом.

Перед фінальним туром "синьо-жовті" посідають третю сходинку в квартеті В, маючи в активі чотири очки після мінімальної перемоги над Угорщиною (1:0), нульової нічиєї з Грузією та серії з трьох поразок поспіль від Північної Ірландії (0:3, 0:1) й Угорщини (1:2). Грузинська збірна з двома балами замикає таблицю.

Для гарантованого збереження місця в дивізіоні B на наступний сезон команді Андреа Мальдери достатньо не програти Грузії. У разі поразки українці фінішують останніми та змушені будуть боротися за право залишитися в дивізіоні через стикові матчі плей-офф.