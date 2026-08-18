Лупашко підсилив захист чемпіоном світу: польська "Лехія" оголосила про трансфер з "Полісся"

Деталі контракту

Трансфер центрального оборонця пройшов на повноцінній основі, а контракт із польським клубом розрахований до 30 червня 2029 року. Фінансові деталі угоди між "Поліссям" та "Лехією" сторони традиційно не розголошують.

Вихованець "Кривбаса" за свою професійну кар'єру встиг пограти за луцьку "Волинь", словацький "ДАК 1904", казахстанську "Астану" та азербайджанський "Сумгаїт". Головним досягненням у кар'єрі захисника залишається перемога на молодіжному чемпіонаті світу U-20 у 2019 році у складі збірної України.

Ситуація у новому клубі

Для "Лехії" це підсилення є вкрай важливим на тлі складного старту сезону в другому за силою дивізіоні Польщі. Під керівництвом Владислава Лупашка команда здобула лише одне очко у чотирьох поєдинках і наразі замикає турнірну таблицю, перебуваючи на 18-му місці.

Дебютувати за новий колектив Бескоровайний матиме змогу вже у найближчому турі. У п'ятницю, 21 серпня, "Лехія" дома прийматиме "Погонь" із міста Седльце.