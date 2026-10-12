"Лівий Берег" і "Зоря" закрили 8-й тур УПЛ результативною битвою (відео)

УПЛ, 8-й тур

"Лівий Берег" – "Зоря" – 1:3

Голи: Венделл, 73 – Нестеренко, 34, Мачелюк, 45+1, Горбач, 69

Переконливий заділ "Зорі" до перерви

Гості вийшли вперед у середині першої половини зустрічі. На 34-й хвилині після заблокованого удару Максима Бойка м'яч відскочив до Івана Нестеренка, який з близької відстані спокійно переграв кіпера киян Романа Жмурка.

Перед самою перервою "Зоря" подвоїла перевагу завдяки стрімкій контратаці. Саллієу Бах знайшов передачею Артема Мачелюка, і захисник влучним ударом в один дотик спрямував м'яч у дальній кут воріт.

Гол Горбача та відповідь киян

У другому таймі кияни спробували перехопити ініціативу, однак на 69-й хвилині луганці забили втретє. Кирило Дришлюк тонким пасом вивів на ударну позицію Ігоря Горбача, який у два дотики переграв воротаря господарів.

Утім, "Лівий Берег" майже одразу відповів голом престижу. На 73-й хвилині бразильський легіонер киян Венделл отримав м'яч у штрафному майданчику, хитнув захисника та влучним ударом від стійки скоротив відставання – 1:3.

Зміни у турнірній таблиці

Завдяки цій перемозі "Зоря" набрала 11 очок і піднялася на шосту сходинку в турнірній таблиці. "Лівий Берег" із 7 балами в активі залишився на 12-му місці.

Після цього туру на вершині таблиці УПЛ відбулися зміни. Лідером став донецький "Шахтар", який випередив "Полісся" після нічиєї житомирців із "Буковиною". До трійки найкращих також піднялося київське "Динамо" після перемоги над "Карпатами".