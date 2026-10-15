Не лише збірна Туреччини: Ахметов підтвердив інтерес до Турана від грандів

Ахметов підтвердив інтерес

За словами президента "Шахтаря", Турецька футбольна федерація розглядає можливість запросити фахівця на посаду наставника національної команди. Також, на його думку, Тураном цікавляться клуби, які хотіли б бачити його на чолі своїх команд.

"Я впевнений, що і збірна Туреччини, і Турецька футбольна федерація думають про те, як запросити Арду Турана, щоб він очолив національну команду. Я переконаний, що про це думають і багато клубів - як запросити Арду Турана, щоб він очолив якийсь дуже й дуже великий європейський клуб", — заявив президент "гірників".

Ахметов хоче зберегти Турана в Шахтарі

Президент донецького клубу також наголосив, що інтерес до турецького фахівця підтверджує правильність рішення запросити його до команди. Ахметов назвав Турана молодим, сміливим, амбітним та інтелектуальним тренером і висловив упевненість у його великому майбутньому.

"Ми не помилилися, а зробили правильний вибір... і на нього чекає величезне-величезне майбутнє, я в цьому не сумніваюся. І, звичайно, ми робитимемо все, щоб він тренував "Шахтар", - запевнив Ахметов.