Легенда "Ліверпуля" та збірної Нідерландів очолив "Фенербахче"

Кюйт повернувся до "Фенербахче" в новій ролі

Кюйт приєднався до тренерського штабу "Фенербахче" в червні 2026 року, обійнявши посаду асистента головного тренера. Тепер нідерландець тимчасово керуватиме командою до призначення повноцінного наставника.

Стамбульський клуб добре знайомий Кюйту і за ігровою кар'єрою. Він захищав кольори "Фенербахче" з 2012 до 2015 року після переходу з "Ліверпуля".

Раніше нідерландський фахівець очолював "АДО Ден Гаг", "Беєрсхот" і "Дордрехт".

Поразка в дербі стала останньою для Картала

Зміна тренера відбулася після поразки "Фенербахче" від принципового суперника "Галатасарая" з рахунком 1:2 у дев'ятому турі чемпіонату Туреччини.

У першому таймі Віктор Осімхен двічі вразив ворота гостей, відзначившись на 29-й та 44-й хвилинах. Після перерви Ірфан Кахведжі скоротив відставання, однак врятувати бодай нічию "Фенербахче" не зумів.

Після матчу Картал вибачився перед уболівальниками та визнав, що команда провела перший тайм не на належному рівні. Згодом керівництво клубу прийняло його відставку.

На Кюйта чекають важливі матчі

Після дев'яти турів чемпіонату Туреччини "Фенербахче" посідає п'яте місце, відстаючи від лідера "Галатасарая" на шість очок.

Найближчий матч команда проведе 31 жовтня проти "Гезтепе" в межах десятого туру Суперліги. Початок зустрічі запланований на 18:00 за київським часом.

Ще одним важливим випробуванням для Кюйта стане поєдинок Ліги чемпіонів проти "Ліверпуля", запланований на 4 листопада. У складі англійського клубу нідерландець виступав у 2006–2012 роках і став одним із помітних гравців команди.