Два голи "Кривбаса" до перерви

Зустріч відбулася на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі. Початок матчу довелося відкласти через повітряну тривогу.

Активніше гру розпочали гості. Форвард "Вереса" Уоллі двічі опинявся на ударних позиціях. Спочатку голкіпер криворіжців Кемкін відбив його удар, а згодом нападник пробив повз ворота.

"Кривбас" відповів дальнім ударом Джовані, проте м'яч також не влучив у площину воріт.

На 27-й хвилині господарі відкрили рахунок.

Ярослав Шевченко прорвався правим флангом, увійшов до штрафного майданчика та віддав передачу на Жуана Машаду. Португалець ударом в один дотик відправив м'яч у сітку.

Для Машаду це був дебютний гол в українській Прем'єр-лізі. Водночас завершилася домашня безгольова серія криворіжців, яка тривала 321 хвилину.

Уже на 36-й хвилині господарі подвоїли перевагу.

Наві здійснив індивідуальний прохід до воріт "Вереса" та точним ударом переграв голкіпера.

Невдовзі автор другого м'яча міг оформити дубль, але цього разу Горох урятував рівнян.

На перерву команди пішли за рахунку 2:0.

"Верес" не зміг повернутися в гру

Після відпочинку гості спробували скоротити відставання.

На початку другого тайму Баран завершив одну з атак "Вереса", однак його удар виявився неточним.

"Кривбас" не обмежувався грою в обороні та продовжував створювати моменти.

Найкращу нагоду збільшити перевагу мав Джовані. Після його удару м'яч влучив у стійку воріт.

Надалі господарі впевнено діяли в захисті та не дозволяли супернику створювати гострі моменти.

Попри спроби рівнян змінити перебіг зустрічі, рахунок залишився незмінним.

"Кривбас" – "Верес" – 2:0 (2:0)

Голи: Машаду (27), Наві (36).

Історична перемога Петракова та антирекорд "Вереса"

Успіх став для "Кривбаса" першим після дев'яти матчів без перемог у чемпіонаті.

Протягом цієї серії криворіжці чотири рази зіграли внічию та зазнали п'яти поразок.

Також команда перервала серію з трьох домашніх поразок поспіль.

Для Олександра Петракова перемога стала першою в тренерській кар'єрі на рівні української Прем'єр-ліги.

Водночас "Верес" продовжив клубну антирекордну серію до семи поразок поспіль.

Рівняни також пропускають упродовж десяти матчів чемпіонату поспіль. За цей період у їхніх воротах побувало 20 м'ячів.

Завдяки перемозі "Кривбас" набрав десять очок, випередив "Верес", який залишився з дев'ятьма балами, та покращив свої позиції в боротьбі за збереження місця в еліті.