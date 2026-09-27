Корупційний скандал навколо трансферу

Нагадаємо, влітку 2026 року Артем Бондаренко перейшов із донецького "Шахтаря" до "Аль-Ахлі" (на правах оренди з опцією обов'язкового викупу). Перехід викликав чимало обговорень у соцмережах та критики з боку вболівальників. А згодом з'явилися чутки про фінансові махінації.

Руї Педру, який у вересні залишив свою посаду в клубі, повністю заперечив ці припущення:

Схвалення PACE: За словами португальця, трансфер обов'язково проходить технічне та фінансове затвердження через Центр передового досвіду з підбору гравців (PACE) Саудівської професійної ліги.

За словами португальця, трансфер обов'язково проходить технічне та фінансове затвердження через Центр передового досвіду з підбору гравців (PACE) Саудівської професійної ліги. Фінансові цифри: PACE схвалив угоду на суму 14 мільйонів євро, тоді як реальна вартість трансферу Бондаренка склала всього 7 мільйонів. Ба більше, зарплата гравця виявилася меншою за половину від фінансово дозволеної лімітної суми.

PACE схвалив угоду на суму 14 мільйонів євро, тоді як реальна вартість трансферу Бондаренка склала всього 7 мільйонів. Ба більше, зарплата гравця виявилася меншою за половину від фінансово дозволеної лімітної суми. Ситуація в соцмережах: Екс-директор наголосив, що в Саудівській Аравії соцмережі часто піддаються агресивному та неконтрольованому впливу інфлюенсерів, які формують штучну думку навколо клубних справ.

Адаптація Баондаренка в Саудівській Аравії

На тлі скандалу адаптація Бондаренка в новому клубі проходить непросто. Футболіст стикнувся з критикою місцевих фанатів і навіть піддавався освистуванню після матчів.

Зараз на рахунку українського хавбека сім проведених поєдинків за "Аль-Ахлі", в яких він поки що не відзначався результативними діями.