Кейн наблизився до історичного рекорду Роналду в Лізі чемпіонів

Серія довжиною в десять матчів

У матчі третього туру основного етапу Ліги чемпіонів проти лондонського "Арсенала" (2:2) 33-річний англієць записав на свій рахунок гол та результативну передачу.

На 35-й хвилині Кейн допоміг відзначитися Альфонсо Девісу, а на 61-й хвилині впевнено реалізував пенальті. Цей м'яч став для форварда десятим поспіль у матчах Ліги чемпіонів, у яких він не залишає поле без гола.

Завдяки цьому результату англійський нападник обійшов Руда ван Ністелроя та Роберта Левандовського, які зупинилися на позначці у дев'ять поєдинків поспіль. Тепер Кейн поступається лише Кріштіану Роналду, чий абсолютний рекорд становить 11 матчів поспіль із забитими м'ячами у 2017-2018 роках.

Коли Кейн може наздогнати Роналду

Повторити досягнення португальської легенди Гаррі зможе вже 3 листопада, коли "Баварія" на виїзді зіграє проти мадридського "Атлетіко". Сам гравець із задоволенням відреагував на порівняння з Роналду.

"Щоразу коли тебе порівнюють із Роналду, це, безперечно, означає, що ти робиш щось особливе. Добре, що мені вдалося досягти позначки 10 вже зараз. Це була хороша, стабільна серія у важливих матчах, яка допомагала команді", - зазначив футболіст.

Окрім цього, гол у ворота "канонірів" зробив Кейна абсолютним рекордсменом серед сучасних нападників за кількістю м'ячів, забитих у ворота "Арсенала" – тепер на його рахунку 16 голів у 23 матчах.