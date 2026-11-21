Як ПСЖ перевернув гру

Господарі відкрили рахунок уже на восьмій хвилині. Після передачі Жонатана Клосса Мохамед Амура увірвався до штрафного майданчика та точним ударом переграв Матвія Сафонова.

Парижани поступово перехопили ініціативу, але тривалий час не могли реалізувати свої моменти.

На 27-й хвилині після подачі Ашрафа Хакімі та скидки Жуана Невеша м'яч поблизу Забарного влучив у руку захисника "Ніцци" Мандза. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті.

На 31-й хвилині Сенні Маюлю реалізував одинадцятиметровий, зрівнявши рахунок.

Уже наступної хвилини ПСЖ вийшов уперед. Після перехоплення Магнеса Акліуша Фабіан Руїс розігнав атаку, Хакімі прострілив із правого флангу, а Дезіре Дуе замкнув передачу на дальній стійці.

Український захисник Ілля Забарний вийшов у стартовому складі ПСЖ та діяв у центрі оборони разом із Лукасом Ернандесом.

Травма Дуе та напружена кінцівка

Невдовзі після забитого м'яча Дуе зазнав ушкодження. На 39-й хвилині він опинився на газоні після боротьби із Соф'яном Діопом і не зміг продовжити зустріч.

На 44-й хвилині замість нього вийшов Ферран Торрес.

У другому таймі парижани продовжували шукати нагоди збільшити перевагу. На 85-й хвилині Торрес відзначився третім голом ПСЖ після передачі Усмана Дембеле.

Проте "Ніцца" не припинила боротьбу. На п'ятій компенсованій хвилині Алі Абді скоротив відставання, однак врятувати зустріч господарі вже не змогли.

"Ніцца" – ПСЖ – 2:3

Голи: Амура (8), Абді (90+5) – Маюлю (31, пен.), Дуе (32), Торрес (85).