Інфантіно розчищає шлях до нового терміну в ФІФА: куди зникли потенційні конкуренти

Куди поділися топ-конкуренти

Наступні вибори президента ФІФА мають відбутися 18 березня 2027 року в столиці Марокко – Рабаті. Чинний очільник організації Джанні Інфантіно, який керує світовим футболом із 2016 року, розраховує продовжити перебування на посаді.

Одним із чинників, що можуть зіграти на користь швейцарського функціонера, є відсутність очевидного претендента, здатного об'єднати навколо себе сильну опозицію.

Так президент КОНКАКАФ Віктор Монтальяні, якого у Європі розглядали як головну реформаторську альтернативу, офіційно відмовився від боротьби на користь збереження позицій у своєму регіоні.

Водночас очільник УЄФА Олександр Чеферін на зустрічі в Берліні остаточно закрив питання про власне балотування, зосередившись на боротьбі за новий термін у європейському футболі.

Наразі єдиним альтернативним кандидатом залишається колишній захисник "Тоттенгема" та збірної Швейцарії Рамон Вега. Проте його політична вага занадто мала, а для участі в офіційних перегонах йому потрібно заручитися обов'язковою підтримкою п'яти національних асоціацій.

На тлі цього чинний очільник організації фактично залишається безальтернативним лідером кампанії.

Альянс проти чинної адміністрації

Втім, відмова від боротьби за найвище крісло зовсім не означає повну капітуляцію регіональних лідерів.

Навколо УЄФА, КОНКАКАФ та Азіатської футбольної конфедерації створюється потужний опозиційний блок, який об'єднує впливових функціонерів заради контролю над рішеннями ФІФА.

Головною метою нового альянсу стане суттєве обмеження одноосібної влади керівника організації та розширення повноважень Ради ФІФА. Керівники конфедерацій вимагають проведення незалежного фінансового аудиту програми FIFA Forward Enterprise та наполягають на системних реформах заради посилення позицій регіональних асоціацій.

Отже, майбутня президентська кампанія у ФІФА залежатиме не лише від кількості кандидатів. Важливими чинниками стануть домовленості між регіональними конфедераціями, позиції національних асоціацій і дискусія про подальшу модель управління світовим футболом.