Хто складе конкуренцію "Баварії": прев'ю Бундесліги-2026/27

Що треба знати про Бундеслігу-2026/27?

Цей сезон стане 64-м в історії німецької Бундесліги. У ньому візьмуть участь 18 клубів. Кожен зіграє по 34 матчі – по одному вдома та на виїзді з кожним суперником. Загалом у чемпіонаті відбудеться 306 поєдинків.

Повний список команд-учасниць Бундесліги-2026/27:

"Аугсбург"

"Баєр" (Леверкузен)

"Баварія" (Мюнхен)

"Боруссія" (Дортмунд)

"Боруссія" (Менхенгладбах)

"Айнтрахт" (Франкфурт)

"Ельверсберг"

"Кельн"

"Фрайбург"

"Гамбург"

"Гоффенгайм"

"Майнц"

"Падерборн"

"РБ Лейпциг"

"Шальке" (Гельзенкірхен)

"Уніон Берлін"

"Штутгарт"

"Вердер" (Бремен)

Окрім матчів "мюнхенців" та "джмелів", перший тур потішить поєдинком "РБ Лейпциг" та "Боруссії" М. Не менш цікаво спостерігати за "Шальке", який повернувся з нижчої ліги та проведе зустріч проти "Аугсбурга".

Повний розклад першого туру:

П’ятниця, 28 серпня

21:30 "Баварія" – "Штутгарт"

Субота, 29 серпня

16:30 "РБ Лейпциг" — "Боруссія" М

16:30 "Майнц" – "Падерборн 07"

16:30 "Кельн" – "Гоффенгайм"

16:30 "Уніон Берлін" – "Айнтрахт"

16:30 "Ельверсберг" – "Баєр 04"

19:30 "Боруссія" Д – "Гамбург"

Неділя, 30 серпня

16:30 "Фрайбург" – "Вердер"

18:30 "Аугсбург" – "Шальке"

Фаворити, середняки та новачки

Хто ж як не "Баварія"? Хлопці з Мюнхена традиційно залишаються головними претендентами на чемпіонство. У новий сезон вони заходять на максимумі – вигравши на внутрішній арені всі можливі трофеї.

Перед стартом чемпіонату важко повірити, що хтось зможе нав’язати реальну боротьбу мюнхенцям. Проте історія доводить, що сенсації трапляються регулярно. Головна група переслідувачів залишається незмінною: "Боруссія" Д, "РБ Лейпциг", "Штутгарт", "Гоффенгайм" та "Баєр" знову готові кинути виклик гегемону.

Після кількох сезонів поза елітою до Бундесліги повертається колишній клуб Євгена Коноплянки – "Шальке". "Кобальтові" впевнено пройшли Другу Бундеслігу, вигравши першість із 70 балами в активі. Тепер завдання складніше – втримати темп та закріпитися в еліті.

Едін Джеко та його партнери по "Шальке" (фото: Getty Images)

Справжня "темна конячка" змагань – "Ельверсберг", скромний клуб із Саару, для якого це історичний перший вихід до найвищого дивізіону. Також відзначимо камбек непоступливого "Падерборна".

Минулого року в останній вагон потяга до єврокубків заскочив "Фрайбург" (грає в Лізі конференцій). Окрім фаворитів, нав'язати боротьбу за єврокубкові путівки цілком здатні "Айнтрахт", "Аугсбург" та "Майнц". Проте у цю когорту може потрапити будь-хто.

Літнє трансферне вікно Бундесліги

Німецький трансферний ринок цього літа вкотре підтвердив статус однієї з головних кузень талантів Європи. Клуби продемонстрували зразкове вміння капіталізувати активи: 125 мільйонів євро за перехід Яна Діоманде до мадридського "Реала" стали головним фінансовим рекордом міжсезоння.

Топ-10 найдорожчих угод літа:

Ян Діоманде (з "РБ Лейпциг" до мадридського "Реала") – 125 млн євро Йохан Манзамбі (з "Фрайбурга" до "Астон Вілли") – 60 млн євро Натаніель Браун (з "Айнтрахта" до "Баварії") – 50 млн євро Ісмаель Саїбарі (з ПСВ до "Баварії") – 50 млн євро Базумана Туре (з "Гоффенгайма" до "Ньюкасла") – 50 млн євро Лоїс Опенда (з "РБ Лейпциг" до "Ювентуса") – 42,75 млн євро П'єро Інкап'є (з "Баєра" до "Арсеналу") – 40 млн євро Керім Алайбегович (з "Баєра" до "Ювентуса") – 32 млн євро Афонсу Морейра (з "Ліона" до "Баєра") – 29,5 млн євро Алехандро Грімальдо (з "Баєра" до "Атлетіко") – 22 млн євро

Екскурс в історію

Загальнонаціональний чемпіонат Німеччини з футболу вперше провели у 1903 році (першим чемпіоном став "Лейпциг", який не має стосунку до сучасного "РБ Лейпциг"). Єдина професійна Бундесліга у її нинішньому форматі стартувала в 1963 році, а її першим тріумфатором став "Кельн".

За всю історію чемпіонами ставали 29 різних клубів. За кількістю "золота" абсолютним лідером є мюнхенська "Баварія" (33 титули). Другим іде "Нюрнберг" (9 перемог). У дортмундської "Боруссії" – 8 чемпіонств, у "Шальке" – 7, у "Гамбурга" – 6, у "Боруссії" М та "Штутгарта" – по 5.

Де дивитися Бундеслігу?

Матчі німецької Бундесліги в Україні показує Setanta Sports. Поєдинки доступні на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на лінійних телеканалах мережі в кабельних мережах та на медіасервісах (зокрема MEGOGO).