Характер і вольовий камбек: "Шахтар" вирвав перемогу в АЕКа у Лізі чемпіонів (відео)

Ліга чемпіонів. Основний етап, 2-й тур

"Шахтар" – АЕК – 3:1

Голи: Педриньйо, 34 (з пенальті), Вінісіус Тобіас, 80, Мендоза, 86 – Майер, 28

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Вінісіус, Очеретько, Невертон (Мендоза, 63), Марлон Гомес (Назарина, 81), Педріньйо (Ізакі, 63), Аліссон (Феррейра, 88), Еліас (Мейрелліш, 88).

Обмін голами у першому таймі

Поєдинок розпочався у високому темпі з моментами біля обох воріт. Вже на 3-й хвилині греки були близькі до успіху: після подачі з кутового Харольд Мукуді пробив головою та влучив у штангу воріт Дмитра Різника. "Шахтар" відповів своїм моментом на 10-й хвилині, але голкіпер АЕКа врятував гостей після гострого крученого удару Аліссона.

На 28-й хвилині АЕК відкрив рахунок: Абубакарі Койта протягнув м'яч лівим флангом і віддав на Ставроса Піліоса, який зробив скидку в центр на Ловро Майера – півзахисник точним ударом у нижній кут пробив Різника.

Втім, "гірники" відреагували миттєво. На 31-й хвилині Філіпе Релваш зфолив у власному штрафному майданчику проти Аліссона. Після перегляду ВАР арбітр призначив пенальті, який на 34-й хвилині впевнено реалізував Педриньйо. Наприкінці тайму, на 41-й хвилині, "Шахтар" міг виходити вперед: після неочікуваного удару Педро Енріке з гострого кута з лівого флангу м'яч влучив у поперечину.

Розв'язка на останніх хвилинах

Друга половина матчу проходила у запеклій боротьбі. Голкіпер донеччан Дмитро Різник декілька разів рятував команду після небезпечних пострілів Рэзвана Маріна та Абубакарі Койта.

Підсилення з лави запасних від Арди Турана додало "Шахтарю" свіжості в атаці. Глейкер Мендоза, який вийшов на заміну, на 72-й хвилині змістився в центр і небезпечно вистрілив над поперечиною.

Розв'язка протистояння настала на 80-й хвилині: під час чергової хвилі атаки донеччан правий захисник Вінісіус Тобіас підключився до комбінації та влучним ударом спрямував м'яч у сітку воріт АЕКа.

А остаточну крапку в матчі поставив Мендоза на 86-й хвилині. Отримавши пас від Ізакі на лівому фланзі штрафного майданчика, він змістився в центр і закрутив м'яч у дальній верхній кут – 3:1.