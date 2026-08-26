Гучний трансфер з Італії: "Шахтар" підписав володаря "Срібного м'яча" на ЧС

Фінансові деталі та ігрові характеристики

За даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, трансфер футболіста обійшовся "гірникам" у 5,5 млн євро, а генуезький клуб може отримати ще 1 млн євро у вигляді бонусів. Контракт уругвайця розрахований на 5 років (до літа 2031-го року).

Маттурро є лівоногим захисником (зріст 189 см). Він починав кар'єру в акадамії як центральний нападник, проте згодом трансформувався в універсала оборони: основна позиція - лівий центральний захисник (пряма конкуренція для Миколи Матвієнка), але за потреби він може перекрити і лівий фланг, і грати в схемі з трьома центральними.

Етапи кар'єри та тріумф на ЧС U-20

Рідним клубом гравця є "Дефенсор Спортінг", кольори якого Маттурро захищав з 2021-го по 2023-й роки. З ним він здобув Кубок Уругваю-2022 (перший трофей клубу за 14 років).

У січні 2023-го року Алан став гравцем "Дженоа". Проте за весь час він зіграв за генуезців 24 матчі. Зокрема, сезон-2025/26 він провів в оренді в "Леванте" (21 матч, 1 гол, 1 асист).

У 2023-му році Маттурро разом зі збірною. Уругваю U-20 став чемпіонами світу серед молоді, відігравши всі 630 хвилин турніру. Алан забив 1 гол, віддав 1 асист та виборов "Срібний м’яч" як другий найкращий гравець турніру.