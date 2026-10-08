Грав попри серйозну проблему з серцем: екс-зірка АПЛ шокував зізнанням про здоров'я

Куяте приховував проблеми із серцем

За словами гравця, англійські клуби знали про його стан. Футболіст проходив регулярні медичні обстеження приблизно кожні шість місяців, під час яких лікарі фіксували відхилення.

Медичні штаби "Вест Гема", "Крістал Пелас" та "Ноттінгем Форест" звертали увагу на проблему. Водночас Куяте продовжував грати та підписував страхові документи, беручи на себе відповідальність за можливі наслідки.

Симптоми особливо проявлялися під час матчів у спеку або на великій висоті. У футболіста виникали поколювання в боці, які тривали близько п'яти хвилин. Після матчів ситуація погіршувалася: Куяте страждав від болючих судом, які могли тривати до 24 годин.

Футболіст зізнався, що настільки хотів продовжувати кар'єру, що приховував симптоми навіть від власної родини та медичного штабу збірної Сенегалу.

Лікар "Андерлехта" заборонив Куяте грати

Остаточно завершити кар'єру Куяте змусила ситуація, яка виникла цього літа. "Андерлехт" запропонував 36-річному сенегальцю контракт, який передбачав не лише виступи як футболіста, а й перспективу подальшої тренерської роботи.

Однак після ретельного медичного обстеження клубний лікар категорично заборонив Куяте виходити на поле. Після цього футболіст остаточно завершив кар'єру.

Спадок в АПЛ

Куяте розпочав професійний шлях у Бельгії та найбільших успіхів на клубному рівні досяг в "Андерлехті". Разом із брюссельською командою він чотири рази ставав чемпіоном Бельгії - у 2010-му, 2012-му, 2013-му та 2014-му роках.

Улітку 2014-го року сенегалець перейшов до "Вест Гема", де швидко став важливим гравцем. Пізніше Куяте виступав за "Крістал Пелас", а завершив англійський етап кар'єри в "Ноттінгем Форест". Загалом у Прем'єр-лізі півзахисник провів майже 300 матчів.