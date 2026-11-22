Українська зв'язка відкрила рахунок

Обидва українські нападники розпочали зустріч у стартовому складі господарів.

На 28-й хвилині Ванат перехопив м'яч поблизу штрафного майданчика суперника та віддав передачу Пищуру. Олександр пробив по воротах, проте голкіпер "Ейбара" врятував свою команду.

На 36-й хвилині українці організували перше взяття воріт.

Ясер Аспрілья віддав передачу на Пищура, який увірвався до штрафного майданчика та перекинув м'яч через воротаря. Ванат опинився у потрібному місці й переправив його у сітку.

Для Владислава цей гол став шостим у поточному сезоні Сегунди.

Перед перервою гості відновили рівновагу. Після перегляду VAR арбітр призначив пенальті, який на 44-й хвилині реалізував Андер Мадаріага.

Ванат допоміг організувати переможний гол

У другому таймі "Ейбар" намагався розвинути успіх, але господарі знову вийшли вперед.

На 59-й хвилині "Жирона" провела результативну атаку. Ванат прорвався флангом та віддав передачу до дальньої стійки, де Унаї Ернандес відправив м'яч у ворота.

Цей гол став переможним, а український форвард завершив зустріч із двома результативними діями.

На 71-й хвилині Пищура замінив Донні ван де Бек, а на 82-й Ванат поступився місцем Абелю Руїсу.

До фінального свистка "Жирона" зберегла мінімальну перевагу.

"Жирона" – "Ейбар" – 2:1 (1:1)

Голи: Ванат (36), Унаї Ернандес (59) – Мадаріага (44, пенальті).

Українці принесли "Жироні" перемогу

Владислав Ванат став ключовою фігурою матчу, відзначившись шостим голом у поточному чемпіонаті та результативною передачею на переможний м'яч.

Олександр Пищур також записав до активу асист, допомігши співвітчизнику відкрити рахунок.

Ще один українець "Жирони", воротар Владислав Крапивцов, провів зустріч на лаві запасних.

Завдяки перемозі каталонці набрали 27 очок після 15 матчів.