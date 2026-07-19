В ФІФА пообіцяли переглянути впровадження пауз на гідратацію після ЧС-2026 через тиск фанатів

Обов'язкові зупинки в матчах для водопою, запроваджені на полях США, Канади та Мексики викликали неоднозначну реакцію в уболівальників. І Арсен Венгер визнав, що нововведення часто критикували глядачі на трибунах та біля екранів, оскільки це збивало темп поєдинків.

Особливе обурення викликало застосування цього правила під час ігор на критих стадіонах, де спека та пряме сонячне проміння не заважали футболістам. Проте, як пояснив французький фахівець, регламент змагань вимагав дотримання єдиного стандарту для всіх зустрічей.

Етична сторона та захист гравців

Попри критику, Венгер переконаний, що організатори вчинили правильно, поставивши в пріоритет здоров'я спортсменів та рівні можливості. Та пообіцяв, що ФІФА додатково проаналізує таке нововведення.

"Мені не здалося, що вони змінили результати матчів, але ми працюємо для людей, які дивляться футбол, тому зробимо висновки після турніру. Перед стартом турніру це рішення викликало запитання, але з етичної точки зору потрібно було дати шанс більшій кількості збірних. Я переконаний, що це було правильне рішення, і воно виявилося успішним", - підкреслив Арсен Венгер.

Остаточний вердикт щодо того, чи залишаться обов'язкові паузи на гідратацію у міжнародному регламенті на постійній основі, ФІФА винесе після вивчення медичних та статистичних звітів за підсумками мундіалю.