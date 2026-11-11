Ексфорвард "Динамо" зібрав понад 200 тисяч євро для родини загиблого співвітчизника

Фран Соль зібрав понад 200 тисяч євро

Колишній футболіст "Динамо" вирішив не обмежуватися словами підтримки на адресу родини де Мігеля та створив окрему кампанію на платформі GoFundMe.

Мета збору становить 300 тисяч євро. Наразі вже вдалося залучити більш ніж 211 тисяч євро завдяки понад 5,2 тисячі пожертв.

Усі кошти спрямують на підтримку дитини, дружини та батьків загиблого футболіста.

Збір для родини Хесуса де Мігеля

Хесус де Мігель помер після зіткнення з воротарем

Трагедія сталася на початку листопада під час матчу іспанської Сегунди між "Тенеріфе" та "Андоррою". У компенсований час Хесус де Мігель зіткнувся з голкіпером суперників Хесусом Овоно.

Після епізоду нападника госпіталізували, однак медикам не вдалося врятувати його життя. Про смерть 30-річного футболіста "Тенеріфе" повідомив 3 листопада.

Хто підтримав родину загиблого футболіста

Найбільший внесок у благодійний збір, згідно зі сторінкою GoFundMe, зробив президент "Кадіса" Карл Крістіан Септьєн Штуте - він пожертвував 15 тисяч євро.

До ініціативи також долучилися відомі іспанські футболісти, серед яких Педро Порро, Алекс Реміро, Марк Бартра, Борха Іглесіас, Альваро Мората та Дієго Льоренте.

Фран Соль виступав за "Тенеріфе" та "Динамо"

Нагадаємо, Фран Соль захищав кольори "Тенеріфе" на правах оренди з київського "Динамо" у сезоні-2020/21.

Загалом у складі столичного клубу іспанець провів 24 матчі, у яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.