Є підстави для оптимізму: Костюк підбив підсумок матчу проти ПАОК

Анализ гри та оптимізм перед матчем-відповіддю

За словами керманича "біло-синіх", ключовим фактором поразки в першому таймі стали власні помилки та брак під час передач, якими вміло скористався досвідчений суперник. Утім, після перерви киянам вдалося перебудувати схему та перехопити ініціативу.

"Реалізація нас підвела, але те, що ми побачили у другому таймі, дає підстави для оптимізму. З цією командою можна грати, шанси у нас є", - підкреслив Ігор Костюк.

Також тренер відзначив гру Едуардо Герреро на лівому фланзі атаки. Панамець надійно відпрацював у захисті та організував епізод із забитим м’ячем Володимира Бражка, хоча від нього чекають більшої гостроти в передній лінії.

Шляхи до покращення

Саме уникання помилок, на думку Костюка, є головним аспектом, в якому кияни можуть додати. Виправлення цього моменту здатне значно покращити гру команди в обороні.

"Необхідно уникати таких помилок, швидше перебудовуватися та реагувати на втрати м'яча. В атаці, на мою думку, у нас є потенціал, тому внесемо певні зміни. У першому таймі ми не надто агресивно діяли в атаці, але потрібно віддати належне супернику - він добре перебудовувався та контролював м'яч", - додав наставник "Динамо".

Скандал із російським прапором на трибунах

Після завершення поєдинку футболісти "Динамо" та українські фанати попрямували до гостьового сектору грецької команди через обурення поведінкою греків, які демонстративно вивісили прапор країни-агресорки.

"Це була свідома провокація з боку вболівальників грецької команди. Вони навмисно принесли російський прапор. Це люди, які не розуміють, що в нашій країні триває війна, яка приносить величезні страждання: руйнуються домівки, гинуть наші люди, жінки, діти. Дуже неприємна ситуація", - резюмував наставник киян.

Та подякував ЗСУ за те, що українські клуби мають змогу представляти країну на міжнародній арені.