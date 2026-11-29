"Сандерленд" – "Тоттенгем": дубль Меддісона та гол із кутового

Господарі залишилися в меншості ще на початку зустрічі. Захисник Тома Меньє отримав пряму червону картку, суттєво ускладнивши завдання своїй команді.

"Тоттенгем" скористався чисельною перевагою на 35-й хвилині. Ендрю Робертсон віддав передачу Джеймсу Меддісону, який точним ударом відкрив рахунок.

У другому таймі лондонці продовжили контролювати перебіг зустрічі.

На 70-й хвилині Меддісон відзначився вдруге, причому зробив це надзвичайно ефектно. Англієць виконав кутовий і закрутив м'яч безпосередньо у ворота суперника.

Таким чином, півзахисник оформив дубль, а "Тоттенгем" здобув перемогу.

"Сандерленд" – "Тоттенгем" – 0:2

Голи: Меддісон (35, 70).

"Крістал Пелес" – "Галл Сіті": п'ять голів і невдала спроба камбеку

Найрезультативніший матч ігрового дня відбувся в Лондоні.

"Галл Сіті" відкрив рахунок на 38-й хвилині. Олівер Макберні скористався стандартним положенням і влучно пробив головою.

На початку другого тайму гості подвоїли перевагу. На 48-й хвилині відзначився Сорба Томас.

На 80-й хвилині капітан "Галла" Ріган Слейтер довів рахунок до розгромного – 3:0.

Проте "Крістал Пелес" не здався.

На 90-й хвилині Йорген Странд Ларсен скоротив відставання, а вже на 90+5-й Адам Вортон забив другий м'яч господарів.

Однак на повноцінний камбек лондонцям забракло часу. "Галл Сіті" втримав перемогу.

"Крістал Пелес" – "Галл Сіті" – 2:3

Голи: Странд Ларсен (90), Вортон (90+5) – Макберні (38), Томас (48), Слейтер (80).

"Фулгем" – "Борнмут": гості продовжили переможну серію

На стадіоні "Крейвен Коттедж" команди обмінялися голами ще в першому таймі.

На 22-й хвилині Маркус Таверньє вивів "Борнмут" уперед.

Господарі відповіли досить швидко. На 28-й хвилині Родріго Муніс реалізував пенальті, зрівнявши рахунок.

Після перерви гості знову захопили перевагу.

На 62-й хвилині Алекс Скотт і Джастін Клюйверт організували результативну атаку, яку останній завершив точним ударом.

На 90+6-й хвилині "Борнмут" залишився в меншості. Автор переможного гола Джастін Клюйверт отримав другу жовту картку за суперечки з арбітром та був вилучений. Попри це, гості втримали переможний рахунок.

Для "Борнмута" ця перемога стала одинадцятою поспіль в англійській Прем'єр-лізі.

"Фулгем" – "Борнмут" – 1:2

Голи: Муніс (28, пенальті) – Таверньє (22), Клюйверт (62).

"Брайтон" – "Ньюкасл": ранній пенальті вирішив долю матчу

Єдиний гол у зустрічі на стадіоні "Амекс" був забитий уже на восьмій хвилині.

Гарві Барнс реалізував пенальті та вивів "Ньюкасл" уперед.

Після пропущеного м'яча "Брайтон" намагався перехопити ініціативу та створив декілька небезпечних моментів.

У другому таймі господарі могли зрівняти рахунок, але Максим де Кейпер влучив у стійку.

Ближче до завершення зустрічі Янкуба Мінте також мав нагоду відзначитися, проте воротар гостей Лукас Горнічек здійснив сейв.

"Ньюкасл" зумів втримати мінімальну перевагу та здобув важливу виїзну перемогу.

"Брайтон" – "Ньюкасл" – 0:1

Гол: Барнс (8, пенальті).