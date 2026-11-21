Гол Плакси та вимушена зупинка

Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі мав розпочатися о 13:00 за київським часом. Однак через повітряну тривогу стартовий свисток довелося неодноразово відкладати.

Коли команди нарешті вийшли на поле, гості швидко відкрили рахунок. Уже на 10-й хвилині Плакса вразив ворота "Кривбаса" та вивів "Кудрівку" вперед.

Проте дограти навіть перший тайм суперникам не вдалося. На 32-й хвилині зустріч знову призупинили через загрозу повітряної атаки.

Зважаючи на безпекову ситуацію, офіційні особи матчу ухвалили рішення не відновлювати гру цього дня.

"Кривбас" – "Кудрівка" – 0:1 (матч призупинено на 32-й хвилині)

Гол: Плакса (10).

Коли відбудеться догравання

Як повідомила Українська Прем'єр-ліга, продовження зустрічі перенесено на пізніший термін.

Нову дату та час початку догравання визначить Дирекція УПЛ. Наразі відповідне рішення ще не оголошене.

На момент зупинки мінімальну перевагу утримувала "Кудрівка", однак остаточний результат протистояння визначиться після його завершення.

Турнірне становище команд

Перед завершенням матчів 13-го туру "Кудрівка" посідала десяте місце в турнірній таблиці, маючи 11 очок.

Натомість "Кривбас" перебував на останній, 16-й сходинці із сімома балами.

Через перенесення зустрічі команди поки не отримали очок за цей матч. Його результат буде враховано після догравання.