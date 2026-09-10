Дембеле та Торрес розірвали "Слован", а "Спортинг" дотис "Галатасарай" в Лізі чемпіонів
ПСЖ розпочав новий сезон Ліги чемпіонів з розгромної перемоги вдома. Також з перемоги в 1-му турі стартував і португальский "Спортинг".
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
ПСЖ не помітив "Слован"
У стартовому складі парижан з'явився Ілля Забарний. Проте ані він, ані Вілліан Пачо не мали надто багато роботи. Натомість атака ПСЖ розважилась - хет-трик оформив Ферран Торрес, дубль - Усман Дембеле. Довершив розгром на 88-й хвилині Фабіан Руїс.
Єдиний гол "Слован" провів на 59-й хвилині - голом відзначився Камара. Українські гравці братиславської команди на полі не з'явились - Данило Ігнатенко провів весь матч на лаві запасних, а Микола Кухаревич не потрапив в заявку.
Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур
ПСЖ - "Слован" Братислава - 6:1 (3:0, 3:1)
Голи: Дембеле, 17, 23, Торрес, 31, 47, 57, Руїс, 88 - Камара, 59.
Автогол не допоміг туркам
Матч "Спортинга" проти "Галатасарая" розпочався дуже невдало для португальців - вже на старті матчу Гонсалу Ігнасіу забив гол у власні ворота. "Спортинг" відігрався на 27-й хвилині - гол на рахунку Катаму.
Але дотиснути турків господарі змогли лише на старті другого тайму - спочатку Суарес реалізував пенальті на 57-й хвилині. А за шість хвилин Саласар встановив остаточний рахунок - 3:1 на користь португальців.
Ліга чемпіонів-2026/27, 1-й тур
"Спортинг" - "Галатасарай" - 3:1 (1:1, 2:0)
Голи: Катаму, 27, Суарес (пенальті), 57, Саласар, 63 - Інасіу (автогол), 5.
Заключні матчі 1-го туру
У четвер, 10 вересня відбудуться заключні шість матчів 1-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Також єврокубковий сезон в Нідерландах розпочне "Шахтар". Повний розклад ігрового дня виглядає так:
- 19:45. "Фенербахче" - "Рома";
- 19:45. ПСВ - "Шахтар";
- 22:00. "Баварія" - "Буде-Глімт";
- 22:00. "Славія" Прага - "Ланс";
- 22:00. "Комо" - "РБ Лейпциг";
- 22:00. "Манчестер Юнайтед" - "Сабах".
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