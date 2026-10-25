Дебют Петракова та тривожна пауза: як "Буковина" та "Кривбас" дограли тур УПЛ (відео)

УПЛ. 10-й тур

"Буковина" – "Кривбас" – 0:0

Як пройшов дебют Петракова

Напередодні поєдинку "Кривбас" оголосив про звільнення Патріка ван Леувена через провальний старт сезону та одразу ж призначив керманичем екс-тренера збірної України Олександра Петракова. Криворіжці підходили до гри, перебуваючи в зоні вильоту лише з однією перемогою в доробку.

Перший тайм минув у запеклій боротьбі з обмаль гострих моментів. Найближчим до успіху був ізраїльський легіонер гостей Наві, який спершу схибив з льоту, а згодом не скористався помилкою голкіпера господарів Германа Пенькова перед власним штрафним майданчиком.

Моменти та повітряна тривога

У другому таймі "Кривбас" перевів гру ближче до воріт суперника та мав гарну нагоду вирвати перемогу, проте Бар Лін поцілив у стійку. На 75-й хвилині поєдинок довелося вимушено зупинити через повітряну тривогу.

Після годинної паузи команди повернулися на поле та відіграли заключні 15 хвилин, проте змінити рахунок так і не змогли – 0:0.

За підсумками 10-го туру "Буковина" посідає 10-ту сходинку в турнірній таблиці, маючи в активі 9 залікових пунктів. "Кривбас" із 6 балами залишився на 15-му, передостанньому місці.