Дебют Мацея Кендзьорека в "Динамо" та битва "Шахтаря" із "Зорею": анонс 10-го туру УПЛ
У програмі 10-го туру – дебют Мацея Кендзьорека на посаді головного тренера "Динамо", протистояння "Шахтаря" із "Зорею" та зустріч "Полісся" з "Оболонню".
Sport RBC.UA за підтримки стратегічного партнера УПЛ BETKING розповідає про всі матчі 10-го туру чемпіонату України.
10-й тур УПЛ: розклад матчів
Вісім матчів 10-го туру будуть розподілені на три дні. У п'ятницю відбудуться одразу три поєдинки, зокрема дебют Мацея Кендзьорека біля керма "Динамо". У суботу зіграють ще три пари, а завершиться тур у неділю матчами "Чорноморця" з "Карпатами" та "Буковини" з "Кривбасом".
Через безпекову ситуацію час початку більшості матчів було змінено: сім із восьми зустрічей розпочнуться о 13:00. Єдиним винятком стане матч "Шахтар" – "Зоря", який відбудеться у суботу о 18:00 на "Арені Львів".
"Динамо" – "Кудрівка"
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Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі
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Перемога "Динамо": 2 матчі
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Перемога "Кудрівки": 0 матчів
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Нічия: 0 матчів
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Коефіцієнти від BETKING: перемога "Динамо" – 1.20, нічия – 8.94, перемога "Кудрівки" – 17.94.
Цей матч стане першим для "Динамо" після відставки Ігоря Костюка та дебютом Мацея Кендзьорека в статусі головного тренера в УПЛ. Польський фахівець до цього працював у київському клубі асистентом і тренером зі стандартних положень, а тепер отримав можливість самостійно керувати командою.
Для Кендзьорека старт буде непростим. "Динамо" програло "Поліссю" у попередньому турі 1:3, хоча житомиряни майже весь матч провели у меншості. Кияни наразі четверті з 16 очками, а "Кудрівка" після першої перемоги в чемпіонаті піднялася з останнього місця. Минулого туру команда з Чернігівщини розгромила "Буковину" 4:1.
При цьому "Динамо" виграло обидва попередні матчі проти "Кудрівки" в УПЛ – 2:1 та 3:2. Домашня серія киян без поразок у чемпіонаті триває шість матчів. Окрема інтрига – чи зможе новий тренер одразу повернути команді впевненість після дуже болючої поразки в Житомирі.
"Полісся" – "Оболонь"
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Історія зустрічей в УПЛ: 6 матчів
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Перемога "Полісся": 4 матчі
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Перемога "Оболоні": 1 матч
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Нічия: 1 матч
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Коефіцієнти від BETKING: перемога "Полісся" – 1.23, нічия – 6.40, перемога "Оболоні" – 16.50.
"Полісся" підходить до матчу на дуже позитивній хвилі. У попередньому турі житомиряни обіграли "Динамо" 3:1, причому зробили це у меншості після раннього вилучення голкіпера Олега Кудрика. Героєм зустрічі став Ігор Краснопір, який оформив хет-трик.
Команда Руслана Ротаня наразі посідає друге місце, маючи 22 очки, і лише на два бали відстає від "Шахтаря". "Оболонь" у минулому турі здобула свою першу перемогу в чемпіонаті, обігравши "Верес" 2:0. Однак у гостьових матчах кияни цього сезону ще не перемагали.
"Полісся" виграло чотири останні домашні матчі в УПЛ поспіль, а загальна перевага житомирян у очних зустрічах досить суттєва. Водночас "Оболонь" після першої перемоги сезону спробує зачепитися за очки і в Житомирі.
"Верес" – "Колос"
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Історія зустрічей в УПЛ: 10 матчів
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Перемога "Вереса": 2 матчі
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Перемога "Колоса": 6 матчів
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Нічия: 2 матчі
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Коефіцієнти від BETKING: перемога "Вереса" – 3.31, нічия – 3.39, перемога "Колоса" – 2.31.
"Верес" опинився у неприємній ситуації після двох поспіль поразок. Спочатку рівняни поступилися "Шахтарю" 0:3, а потім на виїзді програли "Оболоні" 0:2. Додатковою проблемою для Олега Шандрука стали вилучення: у двох останніх матчах його команда залишалася в меншості.
"Колос" також не може похвалитися стабільністю, але в останньому турі команда Руслана Костишина дала бій "Шахтарю", поступившись із мінімальним рахунком (1:2). Перед цим ковалівці перемогли "Епіцентр" 3:1.
В історії протистояння перевага на боці "Колоса". Ковалівці виграли шість із десяти матчів УПЛ, тоді як "Верес" перемагав двічі. При цьому остання зустріч на "Авангарді" завершилася перемогою гостей 1:0.
"Лівий Берег" – ЛНЗ
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Історія зустрічей в УПЛ: 2 матчі
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Перемога "Лівого Берега": 1 матч
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Перемога ЛНЗ: 1 матч
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Нічия: 0 матчів
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Коефіцієнти від BETKING: перемога "Лівого Берега" – 4.20, нічия – 3.10, перемога ЛНЗ – 2.05.
"Лівий Берег" після повернення до УПЛ поки залишається у нижній частині таблиці. Команда Олександра Рябоконя має сім очок після восьми матчів і в попередньому турі поступилася "Харкову" 1:2.
ЛНЗ, навпаки, поступово набирає хід. Черкасці виграли три з чотирьох останніх матчів чемпіонату, обігравши "Кривбас", "Кудрівку" та "Оболонь". Єдиною поразкою на цьому відрізку стала невдача у матчі з "Шахтарем".
Водночас зараз у "Лівого Берега" є важливий аргумент у вигляді домашнього поля, а черкасці приїдуть після насиченого відрізку чемпіонату.
"Епіцентр" – "Харків"
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Історія зустрічей в УПЛ: 0 матчів
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Коефіцієнти від BETKING: перемога "Епіцентра" – 5.00, нічия – 4.00, перемога "Харкова" – 1.66.
"Епіцентр" проводить нестабільний відрізок сезону. Команда Сергія Нагорняка після дев'яти матчів має дев'ять очок і розташовується у нижній половині таблиці. У попередньому турі представник Кам'янця-Подільського зіграв 2:2 із "Карпатами", пропустивши після 90-ї хвилини.
У "Харкова" ситуація значно краща. Команда Младена Бартуловича має 18 очок після восьми матчів і посідає третю сходинку. У попередньому турі харків'яни перемогли "Лівий Берег" 2:1, а загальна безпрограшна серія команди вже виглядає переконливо.
В УПЛ суперники ще не зустрічалися, тому матч у Кам'янці-Подільському стане першим в історії очних протистоянь. Для "Епіцентра" це шанс скоротити відставання від середини таблиці, тоді як "Харків" спробує продовжити боротьбу за високі позиції.
"Шахтар" – "Зоря"
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Історія зустрічей в УПЛ: 55 матчів
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Перемога "Шахтаря": 43 матч
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Перемога "Зорі": 7 матчів
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Нічия: 5 матчів
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Коефіцієнти від BETKING: перемога "Шахтаря" – 1.44, нічия – 4.50, перемога "Зорі" – 7.50.
"Шахтар" залишається одноосібним лідером УПЛ. Команда Арди Турана має 24 очки після дев'яти матчів і ще не втрачала очок у чемпіонаті. У попередньому турі "гірники" перемогли "Колос", а після цього зіграли в Лізі чемпіонів проти "Інтера".
У Мілані донеччани зазнали першої поразки в євросезоні, поступившись 0:1. Тепер команді потрібно швидко переключитися на чемпіонат, адже вже в суботу "Шахтар" прийматиме "Зорю".
Луганці після невдалого старту поступово набрали хід. У двох останніх турах "Зоря" перемогла "Лівий Берег" 3:1 та "Чорноморець" 2:1. Команда Віктора Скрипника має 14 очок і перебуває на сьомій позиції.
Історія протистояння майже повністю на боці "Шахтаря": у 55 матчах УПЛ "гірники" перемогли 43 рази. Однак "Зоря" останніми матчами довела, що здатна створювати проблеми суперникам із верхньої частини таблиці.
"Чорноморець" – "Карпати"
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Історія зустрічей в УПЛ: 50 матчів
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Перемога "Чорноморця": 13 матчів
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Перемога "Карпат": 16 матчів
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Нічия: 21 матч
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Коефіцієнти від BETKING: перемога "Чорноморця" – 6.66, нічия – 4.50, перемога "Карпат" – 1.45.
"Чорноморець" перебуває у нижній частині таблиці та має лише п'ять очок після восьми матчів. У попередньому турі одесити поступилися "Зорі" 1:2, а їхня безвиграшна серія в чемпіонаті вже налічує п'ять матчів.
"Карпати" підходять до зустрічі після результативної нічиєї з "Епіцентром" 2:2. Львів'яни мають 15 очок і посідають п'яте місце. Команда Франсеска Фернандеса залишається серед претендентів на боротьбу за єврокубкові позиції.
В останніх очних матчах перевага була на боці "Карпат". Львів'яни перемогли "Чорноморець" у двох зустрічах УПЛ сезону 2024/25 – 1:0 в Одесі та 4:0 у Львові. Тепер "моряки" спробують перервати цю невтішну серію вже на домашньому стадіоні.
"Буковина" – "Кривбас"
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Історія зустрічей в УПЛ: 0 матчів
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Коефіцієнти від BETKING: перемога "Буковини" – 1.72, нічия – 4.20, перемога "Кривбаса" – 4.20.
"Буковина" підходить до домашнього матчу після болючої поразки від "Кудрівки" з рахунком 1:4. Чернівчани мали вісім очок після дев'яти турів і посідають 11-ту позицію. Команді Сергія Шищенка важливо швидко оговтатися від такого результату, адже відрив від зони боротьби за виживання мінімальний.
"Кривбас" також переживає складний період. Криворіжці програли два останні матчі чемпіонату – "Поліссю" 0:1 та ЛНЗ 0:3. Після дев'яти турів команда має лише п'ять очок і перебуває на 16-й сходинці.
Окремою інтригою стане тренерська ситуація у "Кривбасі". Після поразки від ЛНЗ Патрік ван Леувен залишив посаду, а команду очолив Олександр Петраков. Хоча офіційно про це ще не оголошено. Якщо все дійсно так, то у Кам'янці-Подільському гості проведуть перший матч під керівництвом нового наставника.
Суперники раніше не зустрічалися в УПЛ, тому їхній поєдинок стане першим в історії очних протистоянь у елітному дивізіоні. Обом командам зараз вкрай потрібні очки, тому завершальний матч 10-го туру може стати одним із найбільш принципових з точки зору турнірної боротьби.
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