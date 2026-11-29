Як пройшов матч "Арсенал" – "Манчестер Сіті"

Господарі активно розпочали зустріч, однак першими відзначилися підопічні Енцо Марески.На 34-й хвилині Ерлінг Голанд скористався помилкою суперника та ударом в обвід переграв голкіпера лондонців Давіда Раю.

Втім, перевага "містян" протрималася лише шість хвилин. Мікель Меріно головою скинув м'яч на Кая Гаверца, який із близької відстані відновив рівновагу. На перерву команди пішли за рахунку 1:1.

Драматична кінцівка та втручання VAR

Вже на 48-й хвилині "Манчестер Сіті" знову повів у рахунку. Айюб Буадді відібрав м'яч у Мартіна Едегора та асистував Енцо Фернандесу, який забив другий гол гостей.

Команда Мікеля Артети намагалася відігратися, проте тривалий час не могла реалізувати свої моменти. Зокрема, нагоду відзначитися змарнував Віктор Дьокереш.

Врятувати лондонців від поразки вдалося Юррієну Тімберу. Захисник переправив м'яч у сітку після подачі з кутового на 83-й хвилині.

Епізод тривалий час перевіряли за допомогою VAR через можливу гру рукою та порушення правил проти воротаря Джанлуїджі Доннарумми. Зрештою взяття воріт зарахували.

У компенсований час гості претендували на пенальті через можливу гру рукою у штрафному майданчику "Арсенала". Однак одинадцятиметровий призначений не був.

"Арсенал" – "Манчестер Сіті" – 2:2 (1:1)

Голи: Гаверц, 40, Тімбер, 83 – Голанд, 34, Фернандес, 48.

Що означає результат для команд

"Арсенал" зберіг лідерство в турнірній таблиці АПЛ. Після 12 матчів в активі лондонців 29 очок.

"Манчестер Сіті" набрав 23 пункти та піднявся на другу сходинку. Відставання команди Марески від лідера залишилося незмінним – шість очок. У наступному турі "Арсенал" зіграє на виїзді проти "Брентфорда", а "Манчестер Сіті" зустрінеться з "Лідсом".