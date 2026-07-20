Чому Іспанія заслужено виграла чемпіонат світу з футболу

Враження від фіналу

Звісно, до матчу ніхто не підозрював, що Аргентина зіграє настільки безмоментно. Або що іспанський захист надійний, як фундамент. Фактично, відбулося повне позбавлення м'яча і можливостей для створення атак Аргентини.

У першому таймі не підозрювалося, що Аргентина так проведе прямо весь матч. Мені здавалося, що ось-ось біло-блакитні почнуть знаходити свої аргументи. Можливо, на стандартах. Можливо, на якостях Мессі. Або ж Лаутаро міг би вийти та щось змінити попереду.

Ще на початку другого тайму Паредес отримав жовту картку, а слідом за ним – і Енцо Фернандес. Так ось, коли попередження показали Паредесу, я подумав, що це недобре, бо він опорник і щойно вийшов на поле. І мені здавалося, що може у них все буде під контролем, може вони врахують ці фактори? Але як потім виявилося, Енцо свою команду підвів...

В екстра-таймах сам малюнок гри не змінився. Я би в жодному разі не сказав, що Аргентина грала в автобус, в 20-30 метрах від воріт. Це можна було б назвати "розумний автобус". Те, чого забракло Англії в півфіналі, щоб не притискатися, а зустрічати суперника з центральної лінії і створювати проблеми не в 30-метровій зоні перед власними воротам, а значно вище.

Іспанія впоралася із Аргентиною у фіналі (фото: Spanish Football Federation)

Однак, в екстра-таймах вже стало зрозуміло, що це буде а-ля "Ікарус" від Мессі і компанії. Навіщо там був Мессі всі ці 120+ хвилин? Він не пресингував, не відпрацьовував, не відригував, як і впродовж всього чемпіонату. Тут це було дуже потрібно, особливо, коли Аргентина залишилася в меншості.

Якби замість нього на полі був Лаутаро Мартінес, можливо, було б більше ефективності, але менше надії і сподівань, що після пропущеного голу Аргентина таки заб'є. Тут можна говорити про те, що Роналду поміняли, бо він і на попередньому чемпіонаті світу, і на цьому також йшов на заміну. Стосовно Мессі це не працює.

Хто міг вибити Іспанію на ЧС-2026?

Іспанія абсолютно заслужено здобуває перемогу, абсолютно по ділу. Мабуть, ключовий для них момент – матч проти Португалії. Найбільш рівний для них матч, де вони не переграли такою мірою свого суперника, щоб ні в чому не сумніватися. Ще була Бельгія, але от саме Португалія була схожою на ту команду, яка збиралася перемогти Іспанію, а не дотягнути кудись.

Франція та Аргентина – це було дуже переконливо, тут тільки оплески тренеру збірної Іспанії, Луїсу де ла Фуенте. Бо я перед стартом ЧС-2026 говорив, що саме іспанці – головні фаворити. Я не був оригінальним, так вважали і букмекери.

Луїс де ла Фуенте – архітектор успіху Іспанії (фото: Spanish Football Federation)

Просто з усіх команд, які я бачив багато разів протягом останніх років, саме Іспанія справляла найкраще командне враження. І Іспанія його зберегла аж до фінального свистка останнього матчу.

Ферран Торрес увійшов в історію

Стосовно Феррана Торреса: скільки його травили за нереалізовані моменти, за "факапи"... Я не сприймаю його таким нападником, він досить ефективний. Не в тому плані, що він реалізовує свої шанси, а в тому плані, що він їх знаходить.

Таким нападником раніше у Іспанії був Мората. А Ферран Торрес виявляється як мінімум не слабшим. А з цим епохальним голом він є навіть і сильнішим. Тепер він в історії, як Іньєста. У нього, на відміну від Джуліано Сімеоне на останніх хвилинах, нога не здригнулася.